Formula 1, Alfa Romeo cambia nome: diventa F1 Team Orlen

La stagione di Formula 1 2022 porterà con sé molti cambiamenti, a partire dalle innovative monoposto che esordiranno a marzo, ma non solo. In vista di un campionato che si preannuncia come elettrizzante, l’Alfa Romeo ha deciso di apportare qualche mutamento, in primis di immagine, passando da Alfa Romeo Racing a F1 Team Orlen. Nel logo della scuderia è invece scomparso il tricolore italiano, poco male dato che sotto la pelle si nasconde una squadra corse elvetica come è quella della Sauber.

Nuova identità

L’Alfa Romeo vuole trasmettere qualcosa di diverso, vuole affermare la sua identità in modo più forte, per questo è stata scelta la dicitura F1 Team. Ne ha parlato il CEO del Marchio di Arese, Jean-Philippe Imparato:

Per noi, aggiungere la dicitura F1 Team al nome è significativo e ci rende orgogliosi. Incarna l’impegno di Alfa Romeo nella competizione automobilistica più esclusiva che ci sia. Siamo ormai pronti a svelare una nuova entusiasmante formazione di piloti e una nuova vettura per quella che si preannuncia come una elettrizzante stagione.

Oltre al nome anche la livrea potrebbe subire un cambiamento importante, per esprimere al meglio la volontà di innovazione del Biscione.

Nuovi piloti

Il nome, la livrea, non sono solamente questi i grandi cambiamenti che il team che porta il nome di Alfa Romeo ha in serbo. Rispetto alla stagione scorsa, il 2022 porterà in pista un nuovo duo di piloti, che andranno a sostituire il ritirato Kimi Raikkonen e l’italiano Antonio Giovinazzi, passato in Formula E.

I nuovi alfieri dell’Alfa Romeo F1 Team Orlen saranno Valtteri Bottas, il finlandese che in cinque anni con la Mercedes ha ottenuto ben 10 vittorie, e il debuttante Guanyu Zhou, il primo cinese a correre nel Circus. Non cambia invece il Team Principal, infatti Frédéric Vasseur resta al timone della scuderia, sperando che la sua gestione possa essere migliore di quanto non lo sia stata negli anni precedenti.