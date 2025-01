La sfida tra la Ford Mustang GT 2024 e la Toyota GR Corolla accende l’entusiasmo degli appassionati di auto sportive. Con un prezzo inferiore ai 50.000 dollari, entrambe le vetture rappresentano scelte intriganti per chi desidera alte prestazioni auto senza sforare il budget.

Ford Mustang vs Toyota GR Corolla, sfida epica

La Ford Mustang GT, simbolo delle muscle car americane, si distingue per la sua iconica tonalità Grabber Blue. Equipaggiata con il Track Package, offre aggiornamenti significativi al telaio e alle sospensioni, freni potenziati e pneumatici Pirelli estivi per una trazione ottimale. Sotto il cofano pulsa un motore V8 aspirato da 5.0 litri, capace di erogare 486 cavalli e 418 lb-ft di coppia, grazie al sistema di scarico attivo. La trasmissione manuale a sei marce consente un’accelerazione da 0 a 60 mph in soli 4,8 secondi, con il quarto di miglio completato in 12,7 secondi.

Dall’altro lato, la Toyota GR Corolla propone un’alternativa agile e compatta, ideale per chi cerca versatilità e leggerezza. Alimentata da un motore turbo a tre cilindri da 3.0 litri, genera 300 cavalli e 295 lb-ft di coppia. La trazione integrale e i pneumatici Michelin Pilot Sport 4 assicurano una partenza decisa e una maneggevolezza impeccabile. Sebbene le sue prestazioni siano leggermente inferiori rispetto alla Mustang GT, con uno scatto da 0 a 60 mph in 5,4 secondi e un quarto di miglio completato in 13,7 secondi, la GR Corolla si fa apprezzare per il suo equilibrio dinamico.

Una scelta difficile

Il confronto evidenzia i punti di forza di entrambe le vetture. La Ford Mustang GT si impone per potenza e velocità, mentre la Toyota GR Corolla brilla per la trazione integrale e il peso contenuto. Durante un test di accelerazione, la Mustang ha prevalso nel tratto finale del quarto di miglio, sfruttando la sua potenza superiore. Tuttavia, in una partenza da fermo, la trazione integrale della Corolla le ha conferito un vantaggio iniziale.

La scelta tra queste due auto sportive dipende dalle preferenze individuali: un’auto muscolosa a trazione posteriore con un potente motore V8 o una hatchback compatta e agile con uno dei motori a tre cilindri più performanti sul mercato. Entrambe dimostrano che le prestazioni auto di alto livello sono ancora accessibili nel 2024, offrendo esperienze di guida uniche e coinvolgenti.