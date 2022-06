Ford GT40: il mito diventa elettrico

La febbre dell’elettrico sta contagiando anche i miti del passato, e così nei vari restomod non è insolito trovare delle vere e proprie icone come la mitica Ford GT40. Quest’ultima è stata realizzata dalla realtà britannica Everrati che ha reso ad impatto zero la sportiva che diede del filo da torcere alla Ferrari.

Ford GT40: in origine aveva un motore V8

La 24 Ore di Le Mans del 1966, con la vittoria schiacciante della Ford GT40 rimarrà nella storia, perché era figlia di una rivalità con Ferrari di cui ancora si parla. La vettura di quell’anno, arrivata al traguardo in parata, con 3 esemplari spavaldi, è stata immortalata nel 2019 anche nel film “Le Mans ’66- La Grande Sfida” con attori del calibro di Christian Bale e Matt Demon.

Ebbene, allora la GT40 aveva un V8 bialbero da 7 litri capace di erogare 485 CV, e riuscì a percorrere oltre 4.800 km senza il minimo problema, realizzando la nuova media record di 201,795 km/h con Bruce McLaren e Chris Amon.

Ford GT40: dopo il restomod il cuore elettrico eroga 800 CV

La vettura trasformata è una Ford GT40 con tanto di pedigree, visto che è presente sia nel registro delle GT40 che in quello World Shelby.

Il cuore elettrico ha una potenza di ben 800 CV, quindi oltre 300 CV in più rispetto al V8 del ’66, ed eroga una coppia massima di ben 800 Nm. Ne deriva uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in meno di 4 secondi.

A livello di batteria troviamo un pacco dalla capacità di 60 kWh che assicura un’autonomia di circa 200 km. Considerando le prestazioni, il tipo di auto, e la potenza in gioco, forse sarebbe stato lecito attendersi una batteria più capiente, ma c’è anche il discorso del peso da considerare.