Ford GT, in vendita un esemplare estroso

La Ford GT è senza dubbio una delle più prestazionali supercar “Made in USA” di sempre, oltre ad essere una delle più desiderate e costose. Ora, un esemplare del 2019 praticamente pari al nuovo e con una serie di personalizzazioni e optional molto costosi, è stato messo in vendita all’incanto da Bring a Trailer, specialista delle aste online di auto storiche e vintage.

Tanti optional super costosi

La caratteristica più estrosa di questa vettura è senza ombra di dubbio la sua speciale livrea Snake Skin Green, proposta dalla Casa dell’Ovale blu come un optional da ben 30mila dollari. Come se non bastasse, la vettura risulta equipaggiata con il costosissimo pacchetto Carbon Series, dal valore di ben 70mila dollari. Questo speciale pacchetto racchiude una serie di componenti superleggeri, tra cui spiccano la copertura del motore in policarbonato, strisce in fibra di carbonio a vista e uno scarico in titanio. L’effetto scenico viene completato dalla presenza della striscia centrale argentata e dagli specchietti retrovisori esterni del medesimo colore. L’abitacolo della vettura risulta impreziosito dal pacchetto Carbon interior che include tra le altre cose le soglie delle portiere, la plancia e gli schienali in fibra di carbonio, mentre altri componenti sono rivestiti in Alcantara di colore nero.

V6 biturbo da 647 CV

Installato in posizione centrale, a ridosso dei sedili, troviamo il noto e potentissimo propulsore V6 biturbo Ecoboost da 3.5 litri. Quest’ultimo è in grado di scaricare la bellezza di 647 CV e 745 Nm di coppia massima sulla trazione posteriore, tramite l’uso del cambio Getrag a doppia frizione dotato di sette rapporti.

Ha percorso solo 50 km

La vettura vanta all’attivo soltanto 50 km, di conseguenza è lecito pensare che il suo proprietario l’abbia acquistata appositamente per rivenderla dopo la scadenza del divieto di rivendita di due anni imposta dallo stesso Costruttore americano. Ricordiamo che con la vettura verranno consegnati anche tutti i documenti originali, i libretti di uso e manutenzione, un telo copri auto su misura e un rapporto Carflex che garantisce la genuinità della vettura.