Ford GT: in arrivo una nuova Heritage Edition

Ford sta preparando un altro modello Ford GT Heritage Edition, questa volta ispirato da Alan Mann Racing. L’auto in livrea rossa, bianca e dorata rende omaggio a uno dei collaboratori più affettuosamente ricordati della casa automobilistica negli anni ’60.

Per ora girano in rete un paio di tweet che mostrano la parte anteriore e posteriore dell’auto, con il look ispirato alla combinazione di colori preferita di Alan Mann Racing.

Ispirata alle auto da corsa del 1966

La Ford GT Alan Mann Heritage Edition si ispira, in particolare, alle più leggere e sperimentali auto da corsa GT 40 del 1966 che il team ha costruito per aiutare Ford nella sua missione di vincere la 24 Ore di Le Mans.

Sebbene in seguito non fu selezionata dalla Ford come auto per partecipare alla gara (ha optato invece per la MkII GT40), l’auto sperimentale presentava pannelli della carrozzeria in lega leggera e altre modifiche.

Resta da vedere se la moderna Ford GT Alan Mann Heritage Edition presenterà eventuali sforzi di alleggerimento, ma sarebbe un giusto tributo all’auto e, senza dubbio, una gradita modifica per i clienti.

Livrea retro

I modelli Heritage Edition, però, non hanno presentato finora molte modifiche, va detto. Le auto di ispirazione retrò hanno in linea di massima livree classiche che celebrano gli storici successi della Ford GT 40 in gare come Le Mans e Daytona.

Non è chiaro quando Ford prevede di rilasciare la GT Alan Mann Heritage Edition, ma il teaser sembrerebbe indicare che una presentazione è imminente.