Ford Capri 2024: ecco come sarà la futura generazione [VIDEO RENDER]

Ford sta preparando il ritorno di un nome storico: la Capri, la coupé che ha fatto sognare gli appassionati tra il 1968 e il 1986. Ma la nuova generazione della Ford Capri 2024 non sarà una coupé, bensì una suv-coupé elettrica, basata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. La nuova auto di Ford dovrebbe essere presentata all’inizio del 2024 e lanciata sul mercato dopo l’estate dello stesso anno.

Ford Capri 2024: ecco cosa sappiamo sul futuro crossover elettrico

La nuova Ford Capri 2024 sarà una delle nuove auto elettriche che Ford ha annunciato di voler lanciare in Europa entro il 2024, grazie alla collaborazione con Volkswagen. La Capri sarà la seconda auto elettrica di Ford a utilizzare la piattaforma MEB, dopo la Explorer, presentata nel settembre 2023. La Capri sarà però più sportiva e dinamica della Explorer, richiamando il carattere della coupé originale.

La nuova Ford Capri 2024 avrà un design moderno e accattivante, con una linea da coupé e una firma luminosa che ricorda quella della Capri degli anni 70-80. Il frontale sarà dominato dalla calandra con il logo Ford illuminato, mentre i fari saranno sottili e affilati. La fiancata sarà liscia e pulita, con le maniglie a scomparsa. Il posteriore sarà caratterizzato da una striscia luminosa che collega i gruppi ottici e da un diffusore aerodinamico.

La nuova Ford Capri 2024 offrirà prestazioni, autonomia e tecnologia di alto livello, grazie alla piattaforma MEB. La potenza dovrebbe essere di circa 300 CV. L’autonomia massima dovrebbe essere di circa 500 km, con una ricarica rapida che permette di recuperare l’80% della batteria in 30 minuti. La futura auto di Ford sarà una delle protagoniste del piano elettrico di Ford, che prevede di investire 30 miliardi di dollari entro il 2025 per produrre auto a zero emissioni.