Ford Bronco: ecco il tuning di Roush

Il preparatore nordamericano Roush, meglio conosciuto per i suoi tuning delle Mustang, ha presentato un inedito progetto con base la nuova Ford Bronco.

Telaio e meccanica: le modifiche

Progettata per migliorare le prestazioni del fuoristrada dell’Ovale Blu, la proposta include un sistema di induzione dell’aria che promette di fornire il 30% in più di flusso rispetto alla configurazione di fabbrica. Il sistema dispone anche di un prefiltro fuoristrada e mantiene la capacità di guado originale della Ford Bronco.

I clienti potranno godere anche di un sistema di scarico in acciaio inossidabile con asse posteriore da tre pollici che promette di migliorare l’altezza da terra e l’angolo di attacco. Secondo Roush lo scarico offre inoltre il caratteristico “sound prestazionale” più avvolgente. Il tuning utilizza ruote da 17 pollici, fornite senza gomma, ma l’azienda consiglia pneumatici General Grabber X3 LT315 / 70R17.

Modifiche interne ed esterne

All’interno troviamo rivestimenti del pavimento personalizzati e un kit da lavoro che consiste in una custodia resistente alle intemperie, una cinghia di recupero, una torcia e guanti da lavoro.

A completare le novità c’è un kit estetico per la carrozzeria, che include una personalizzazione per il parabrezza, una grafica sul cofano e una decalcomania con la firma di Jack Roush. A questi si aggiungono la bandiera americana, i distintivi sul parafango anteriore e una nuova cornice per la targa.

I prezzi

Il kit costa 6.750 dollari e può essere spedito direttamente ai consumatori in una cassa incisa al laser che può essere smontata e conservata come ricordo. A parte il sistema di induzione dell’aria e lo scarico costano rispettivamente 479,99 dollari e 1.049,99 dollari.