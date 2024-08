Ford BlueCruise: la guida “Mani Libere” sbarca in Europa in 15 Paesi

Ford ha ottenuto l’approvazione della Commissione Europea per l’utilizzo della sua avanzata tecnologia di assistenza alla guida di Livello 2, BlueCruise, in 15 paesi europei. Questo traguardo segna l’inizio di una nuova era per i viaggi in auto, caratterizzata dalla possibilità di percorrere oltre 133.000 chilometri di autostrade europee con il sistema di guida a mani libere, riducendo stress e fatica.

BlueCruise è ora attivo su numerosi tratti autostradali identificati come “Blue Zone”, garantendo viaggi sicuri e confortevoli attraverso diverse nazioni europee. In Italia, il sistema è utilizzabile su più del 90% della rete autostradale. Questo rende BlueCruise il sistema di assistenza alla guida più diffuso in Europa e disponibile su tutti i nuovi modelli Mustang Mach-E MY24.

Ford BlueCruise, si prevede un periodo di prova

Ford ha fatto da apripista nell’introduzione della guida a mani libere in Europa, ottenendo nel 2023 la prima approvazione per il sistema BlueCruise in Gran Bretagna. Questo ha rappresentato un momento storico per l’azienda, che ora espande l’accesso alla tecnologia anche in altri paesi come la Spagna, dove Ford è stata la prima a offrire questa funzionalità.

Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia, ha dichiarato: “BlueCruise semplifica la guida in autostrada, sia nel traffico intenso sia nei lunghi viaggi. L’estensione delle Blue Zone in Italia rappresenta un’opportunità straordinaria per offrire ai nostri clienti un’esperienza di guida ancora più sicura e piacevole”.

Quando BlueCruise è attivo, il sistema controlla automaticamente sterzo, accelerazione, frenata, e mantenimento della corsia, adattandosi alle condizioni di guida. Inoltre, una telecamera interna monitora costantemente lo sguardo e la posizione della testa del conducente per garantire che l’attenzione sia sempre rivolta alla strada. In caso di distrazione, il sistema invia avvisi e può fermare il veicolo in sicurezza se necessario.

BlueCruise è disponibile per una prova gratuita di 90 giorni, dopo la quale è possibile abbonarsi mensilmente o annualmente. A livello globale, oltre 420.000 veicoli Ford e Lincoln sono già dotati di BlueCruise, accumulando più di 342 milioni di chilometri in modalità “mani libere”.