La crescente competizione tra i produttori di automobili ha spinto Ford a intraprendere una strategia inusuale per affrontare l’avanzata delle case automobilistiche cinesi, in particolare BYD. L’azienda americana, guidata dal CEO Jim Farley, ha deciso di analizzare e smontare i veicoli del marchio cinese per comprenderne i segreti tecnologici e produttivi. Questa mossa riflette la crescente pressione che le auto elettriche cinesi stanno esercitando sui mercati globali.

Secondo Farley, la preoccupazione principale non è solo legata a prezzo o qualità, ma soprattutto alla velocità con cui i produttori cinesi riescono a introdurre innovazioni. BYD, leader nella produzione di veicoli elettrici, ha registrato una rapida crescita globale, mettendo in difficoltà marchi storici sia occidentali che asiatici.

Il segreto delle batterie LFP

Un’area di grande interesse per Ford è la tecnologia delle batterie di BYD. L’azienda cinese ha integrato la produzione interna delle batterie al litio ferro fosfato (batterie LFP), eliminando i costi aggiuntivi legati ai fornitori esterni. Questo approccio consente di ridurre significativamente il prezzo finale dei veicoli, garantendo un vantaggio competitivo sul mercato. Tuttavia, l’analisi di Ford ha anche individuato margini di miglioramento nei sistemi propulsivi di BYD, in particolare in termini di efficienza energetica.

Efficienza produttiva: la chiave del successo

Un altro punto di forza di BYD è la sua straordinaria efficienza produttiva. L’azienda cinese riesce a mantenere bassi i costi di produzione grazie a processi ottimizzati e a una filiera completamente integrata. Per contrastare questa competitività, Ford sta implementando cambiamenti significativi nei propri processi produttivi. Un esempio è l’acquisizione di AMP, una società specializzata in innovazioni per motori e trasmissioni. Farley sottolinea che la vera sfida non risiede tanto nella tecnologia, quanto nella capacità di implementare rapidamente le innovazioni su scala industriale.

La crescita europea di BYD

Il mercato europeo rappresenta un altro terreno di competizione. BYD ha incrementato la sua quota nel settore delle auto elettriche in Europa, passando dallo 0,9% nel 2023 al 3,3% nel 2025. Questo trend di crescita costante dimostra una crescente accettazione dei marchi cinesi da parte dei consumatori europei, mettendo sotto pressione competitor come Ford, Toyota e Citroën.

Per Ford e gli altri produttori occidentali, il futuro del settore automobilistico dipenderà dalla capacità di rispondere rapidamente ed efficacemente a questa nuova concorrenza. L’adattamento delle strategie produttive e di sviluppo sarà cruciale per rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione, dove la velocità e l’efficienza sono fattori determinanti.