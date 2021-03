Force Motors Trax Cruiser, dall’India il fuoristrada extralarge con 12 posti

Le esigenze di mobilità degli automobilisti indiani sono numerose e variegate, almeno quanto i paesaggi dell’immenso ed affascinante subcontinente asiatico. Composte per la maggior parte da numerosi componenti, le famiglie indiane si spostano molto spesso su percorsi accidentati o addirittura non asfaltati, quindi per soddisfare queste necessità l’azienda Force Motors ha realizzato un fuoristrada extra-large in grado di ospitare fino a 12 passeggeri.

Grande ma economico

Frutto di un restyling, il Force Motors Trax Cruiser si presenta come un off-road dalle forme classiche e squadrate, lungo ben 5,12 metri e alto 2,03 metri. La dotazione e le finiture di questo fuoristrada sono piuttosto basiche, ma il tutto viene compensato dalla sua robustezza e dal suo prezzo decisamente competitivo, parliamo infatti di un importo che non supera gli 11mila euro, secondo il cambio attuale.

Spazio a volontà

Le sue ampie dimensioni hanno permesso sono abbinate ad un passo altrettanto generoso che misura 3,05 metri. Quest’ultimo permette di ospitare un abitacolo estremamente spazioso che può essere declinato nella variante da 9 posti e in una capace di accogliere ben 12 passeggeri. La configurazione interna è disposta con le prime due dedicate a cinque persone, mentre nella zona posteriore troviamo due panche frontali, studiate per ospitare due o quattro passeggeri per ogni lato.

Massa elevata e scarsa potenza

Dal punto di vista tecnologico il Trax Cruiser è meno spartano di quello che sembra, infatti nella sua dotazione spicca un sistema di infotainment e la climatizzazione a controllo manuale, mentre dal punto di vista della sicurezza troviamo ABS e ripartitore di frenata. Uno dei punti dolenti di questo veicolo è la sua motorizzazione, parliamo di un quattro cilindri 2.6 litri turbodiesel con tecnologia common-rail che sviluppa solo 90 CV e 250 Nm di coppia tra i 1400 e i 2400 giri al minuto. Si tratte di numeri sotto dimensionati per la massa del Trax Cruiser che sul piatto della bilancia arriva a pesare ben 3,1 tonnellate.