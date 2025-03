La storica Fiat Topolino, in una veste completamente elettrica, si colora con le fantasie uniche di GALLO in occasione della Milano Design Week 2025. Questa collaborazione rappresenta un connubio perfetto tra sostenibilità e stile italiano, portando sulle strade milanesi quattro veicoli esclusivi decorati con pattern iconici del celebre marchio di moda.

Una versione speciale

La prima interpretazione, già svelata, reinterpreta il classico Verde Vita della Fiat Topolino con le celebri righe multicolor di GALLO, trasformando il veicolo elettrico in una vera e propria espressione mobile di creatività e vivacità urbana.

Le altre tre livree, che verranno presentate durante l’evento dall’8 al 13 aprile, si ispirano a tre classici del marchio: le righe bicolore, i pois e un pattern geometrico della collezione Primavera/Estate 2025. Gli appassionati potranno ammirare queste creazioni presso il negozio GALLO situato nel Durini Design District, cuore pulsante delle attività della Milano Design Week.

Non sarà solo statica

Questa non sarà solo un’esposizione statica: le quattro Fiat Topolino personalizzate circoleranno per le strade di Milano, offrendo ai visitatori l’opportunità di effettuare test drive e vivere in prima persona l’incontro tra tecnologia sostenibile e design italiano.

La partnership si estende anche al mondo degli accessori, con una collezione limitata di calze in cotone firmata GALLO, decorate con l’immagine della Topolino multicolor. Questi esclusivi accessori saranno disponibili dal 7 aprile nelle boutique milanesi del brand, nei corner Rinascente, negli aeroporti di Milano e sullo store online.

Progettata per i giovani a partire dai 14 anni, la Fiat Topolino si conferma una soluzione di mobilità urbana accessibile ed ecologica, ora arricchita da un tocco di stile inconfondibile. Come un accessorio GALLO che ravviva un outfit formale, queste versioni personalizzate portano un’esplosione di colore e creatività nelle strade di Milano.

Questa collaborazione dimostra come design e sostenibilità possano fondersi armoniosamente, offrendo una visione innovativa del futuro della mobilità urbana, senza rinunciare all’estetica e all’espressione personale.