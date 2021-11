Fiat Tipo Cross: in arrivo la variante station wagon

L’anno prossimo, la gamma della nuova Fiat Tipo Cross sarà ampliata alla variante Station Wagon, disponibile solo con il motore a benzina 1.0 T3 da 100 CV e il propulsore diesel 1.6 Multijet da 130 CV di potenza.

Stile da SUV

Esteticamente, l’inedita Fiat Tipo Cross Station Wagon sarà riconoscibile per lo stile da SUV della carrozzeria, in linea con il design della configurazione hatchback a cinque porte. Inoltre, tra le specifiche caratteristiche figureranno anche l’assetto rialzato di quattro centimetri e gli specifici cerchi in lega da 17 pollici di diametro.

Dotazione di serie al top

Rispetto alla versione nell’allestimento Life, la nuova Fiat Tipo Cross Station Wagon costerà esattamente 2.000 euro in più, anche perché la dotazione di serie sarà completa di fari Full Led, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, vetri oscurati, Adaptive Cruise Control, climatizzatore automatico e retrocamera. Sul mercato europeo, andrà a competere direttamente con le concorrenti Volkswagen Golf Alltrack e Ford Focus Active Wagon.