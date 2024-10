Stellantis ha recentemente annunciato il lancio imminente del primo veicolo Fiat dotato di tecnologia ibrido-flex sul mercato brasiliano. Questo modello innovativo, sviluppato con la tecnologia Bio-Hybrid, è già in produzione presso il Betim Automotive Complex e sarà presentato al pubblico il prossimo mese. Sebbene il nome del modello sia ancora un mistero, è chiaro che rappresenterà una pietra miliare per l’industria automobilistica brasiliana.

La tecnologia Bio-Hybrid, sviluppata internamente da Stellantis, combina l’efficienza dei motori flex-fuel con l’elettrificazione, posizionando Fiat all’avanguardia nell’innovazione green. Il complesso di Betim, situato nello stato di Minas Gerais, è un centro strategico per lo sviluppo di nuove tecnologie ibride e prodotti che puntano a ridurre le emissioni. Qui, oltre a questo modello Fiat, saranno realizzati numerosi veicoli equipaggiati con soluzioni avanzate, pensate per ridurre l’impatto ambientale del settore automotive in Brasile.

Motore ibrido-flex, di cosa si tratta

La strategia di Stellantis per il Sud America è ambiziosa: con un investimento di ben 32 miliardi di R$, il gruppo prevede di lanciare oltre 40 nuovi prodotti e 8 tipi di propulsori nei prossimi anni. La tecnologia Bio-Hybrid sarà un elemento chiave di questo piano, e Stellantis punta a trasformare il Brasile in un hub globale per lo sviluppo di propulsori sostenibili. La tecnologia è stata progettata per adattarsi a diversi modelli del gruppo, offrendo una soluzione versatile e innovativa.

Il sistema Bio-Hybrid comprende diverse varianti, tra cui la Bio-Hybrid e-DCT, che utilizza due motori elettrici per ottimizzare le prestazioni del veicolo, e la Bio-Hybrid Plug-in, dotata di una batteria ricaricabile che permette di migliorare continuamente l’efficienza. Per chi cerca un’opzione completamente elettrica, il modello BEV, con una batteria da 400 Volt, promette accelerazioni rapide e un’esperienza di guida su misura.

Con questo lancio, Fiat e Stellantis si impegnano a promuovere una mobilità sostenibile e accessibile, valorizzando l’etanolo come combustibile rinnovabile e offrendo soluzioni adatte al futuro del trasporto.