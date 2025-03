Una nuova era della mobilità sostenibile si apre con l’arrivo della rivoluzionaria FIAT 600 Hybrid, dotata del sofisticato cambio automatico EasyDrive. Con consumi ridotti fino al 15% e tecnologie all’avanguardia, FIAT invita il pubblico a scoprire il futuro della mobilità con un evento esclusivo e una campagna educativa senza precedenti.

Fiat 600 Hybrid: in prova negli showroom del marchio

Il 15 e 16 marzo, gli showroom FIAT di tutta Italia accoglieranno i visitatori per presentare la nuova FIAT 600 Hybrid, una vettura che combina innovazione tecnologica e sostenibilità. Questo evento fa parte del Piano Italia FIAT, che fino al 31 marzo offre promozioni FIAT imperdibili, come la Panda Hybrid a soli 9.950 euro.

Cuore dell’iniziativa è la campagna “Scuola guida di cambio automatico”, organizzata in collaborazione con gli istruttori dell’UNASCA. L’obiettivo è sensibilizzare gli automobilisti italiani sui vantaggi del cambio automatico EasyDrive, che offre una guida più fluida, un comfort superiore e una significativa riduzione di consumi ed emissioni.

Sistema EasyDrive

Il sistema EasyDrive, progettato nello stabilimento eDCT di Mirafiori, è un capolavoro di ingegneria. Questo cambio a doppia frizione a 6 rapporti integra un motore elettrico da 21 kW, un inverter e un’unità centrale di trasmissione, abbinati a un motore termico da 1.2 litri da 100 CV e una batteria agli ioni di litio da 48 Volt. Grazie a questa architettura avanzata, il motore termico può rimanere spento per il 50% del tempo durante la guida urbana, migliorando l’efficienza energetica.

La FIAT 600 Hybrid può viaggiare in modalità completamente elettrica a velocità inferiori a 30 km/h e sfruttare l’energia rigenerativa anche su percorsi extraurbani e autostradali. Le prestazioni sono impressionanti: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 10,5 secondi e una risposta immediata del motore elettrico, che elimina virtualmente l’effetto “turbolag”.

Il prezzo della Fiat 600

Con un prezzo di lancio di 19.950 euro, la FIAT 600 Hybrid rappresenta un’opzione ideale per chi desidera avvicinarsi all’elettrificazione senza passare completamente ai veicoli a batteria. È una soluzione perfetta per una mobilità più sostenibile e innovativa.

Non perdete l’appuntamento del 15 e 16 marzo per scoprire da vicino i vantaggi della guida con cambio automatico EasyDrive e approfittare delle eccezionali promozioni FIAT. Gli esperti del settore saranno a disposizione per guidarvi alla scoperta del futuro della mobilità.