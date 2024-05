Fiat 600 Hybrid approda negli showroom italiani

Fiat 600 Hybrid arriva negli showroom del marchio torinese di tutta Italia. Per l’occasione la rete di vendita ha realizzato il “Porte Aperte”, nei giorni 18 e 19 maggio, che consentirà al grande pubblico di provare la nuova versione ibrida del modello che segna il ritorno nel segmento B di Fiat, dove nel corso degli anni si sono succedute alcune delle compatte più iconiche del marchio: dalle prime 600 e 500 degli anni Cinquanta alle più recenti 127, Uno e Punto.

Fiat 600 Hybrid, nel segmento B-SUV

La nuova Fiat 600 si posiziona in un segmento affollato come quello dei B-SUV, in rapida crescita, e questa versione ibrida serve a dar man forte in quei mercati dove la transizione all’elettrico procede più lentamente. Questa tecnologia assicura un’esperienza di guida estremamente fluida e consente ai clienti di vivere anche la mobilità elettrica, non solo quando si viaggia in città a una velocità inferiore a 30 km/h, ma anche su strade urbane ed extraurbane, perfino in autostrada quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni stabili o in discesa.

I vantaggi che offre questa tecnologia garantiscono minori emissioni e più rispetto per l’ambiente, meno inquinamento acustico, più comfort e divertimento, grazie alla fluidità del cambio automatico a doppia frizione e alla reattività dell’alimentazione. Queste qualità fornite dalla nuova tecnologia della Nuova Fiat 600 danno una spinta in più nella vita di tutti i giorni, sono facili da usare e in grado di soddisfare le esigenze di tutti in termini di libertà di movimento. Ad esempio, in condizioni di guida standard, il propulsore è pensato per ottimizzare i consumi e risparmiare fino al 15% di emissioni di CO2 rispetto ad un motore termico con cambio automatico, anche grazie al Ciclo Miller, raggiungendo emissioni di 109g di CO2 ai vertici della categoria.

Anche le prestazioni non sono disprezzabili: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 10,5 secondi e l’erogazione di coppia è praticamente istantanea da parte dell’unità elettrica. Merito della sinergia tra il motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri in grado di erogare fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti che comprende il Motore elettrico da 21-kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione, che insieme forniscono la migliore ottimizzazione in termini di compattezza.

Cosa offre la nuova vettura di Fiat

La Nuova Fiat 600 Hybrid offre dimensioni interne generose con nonostante una lunghezza di appena 4,17 metri. La carrozzeria è dotata di 5 porte, mentre l’abitacolo può ospitare in modo comodo 5 persone e ha 15 litri di vani interni, con il portaoggetti anteriore migliore della categoria. Il bagagliaio vanta 385 litri di capacità di carico. Dunque, è la soluzione ottimale per gli amanti della città, ma anche per chi non disdegna un bel giro fuori porta. Del resto, il modello 600 prende il meglio dei mondi B e B-SUV per offrire un’esperienza bella e gioiosa.

Un altro punto di forza della Nuova Fiat 600 è la cromoterapia: i clienti possono selezionare fino a 8 colori diversi sia per la luce ambientale che per l’ambiente radio, con una combinazione predefinita tono su tono e un totale di 64 abbinamenti diversi selezionabili con le preimpostazioni corrispondenti al colore dell’auto, per un ambiente cromatico senza precedenti.