Fiat 500 Scoiattolo Offroad: allo studio il piccolo fuoristrada elettrico?

Ricordate l’estrosa Fiat 500 Scoiattolo, una sorta di “mini Jeep” basata sulla storica 500? Quella esotica, quanto originale vettura off-road potrebbe avere nel prossimo futuro un’erede spirituale realizzata sulla base della nuova Fiat 500 elettrica.

La Suzuki Jimny nel mirino

Stellantis potrebbe infatti sbarcare nel mercato dei fuoristrada di segmento A – dove le concorrenti sono davvero poche e il mercato viene dominato dalla Suzuki Jimny – con un modello a dir poco interessante e carico di appeal. Dopo le prime indiscrezioni circolate in rete, il popolo del web si è già scatenato proponendo alcuni interessanti immagini rendering che immortalano una possibile Fiat 500 elettrica off-road.

Una 500 elettrica off-road

Le immagini che vi proponiamo ci mostrano una Fiat 500 elettrica “vitaminizzata” con un kit estetico-aerodinamico sviluppato appositamente per affrontare nella massima sicurezza percorsi in fuoristrada. Non mancano assetto rialzato, pneumatici specifici, protezioni sottoscocca, luci supplementari, portapacchi e a tanto atro ancora. Ora non ci resta che aspettare qualche conferma o smentita da parte del Gruppo Stellantis, ma siamo quasi certi che la prima opzione sarà quella giusta.