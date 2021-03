Fiat 500 Hey Google: arriva il nuovo allestimento

Fiat ha stretto una partnership con Google per lanciare una nuova gamma di edizioni speciali “Hey Google” 500, 500L e 500X, tutte con l’assistente vocale Hey Google integrato.

Le auto sono dotate dell’assistente vocale Hey Google che consente ai clienti di interagire con la loro auto anche quando sono lontani da essa, tramite l’app per smartphone Google o tramite l’hub Google Nest incluso gratuitamente con ogni auto Fiat 500 Hey Google.

Controllo dell’auto da remoto

In questo modo gli utenti possono rivolgere al sistema delle domande concrete per avere informazioni sull’auto da remoto, gli basterà pronunciare la frase “Ehi Google, chiedi alla mia Fiat” su per sapere dove è parcheggiata l’auto, quanto carburante è rimasto, conoscere il chilometraggio totale guidato quel giorno o semplicemente monitorare lo stato dell’auto; ad esempio, viene inviato un avviso se viene tentato un furto. Gli avvisi possono essere impostati anche se la Fiat 500 Hey Google esce da un’area preimpostata o supera una velocità predefinita.

Segni di riconoscimento

Le caratteristiche estetiche distintive di queste versioni non sono molte (tutte sono disponibili in bicolore bianco e nero lucido), ma sono significative: è la prima volta ad esempio che il logo di Google compare su un’auto, in concreto sui passaruota di queste Fiat 500 speciali. Anche i sedili sfoggiano il tag Hey Google, mentre il touchscreen da 7,0 pollici ha una sequenza di avvio di Google animata.

Tutti i proprietari delle Fiat 500 Hey Google riceveranno inoltre al momento dell’acquisto una borsa regalo con il loro dispositivo Google Next Hub con il colore della pelle abbinato all’auto, oltre a una cover per i tasti e una lettera di benvenuto che suggerisce come configurare l’assistente vocale Hey Google.