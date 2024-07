Ferrari SF90 XX Stradale: la replica in scala 1:8 che lascia a bocca aperta

Una superba replica in scala 1:8 della Ferrari SF90 XX Stradale è stata aggiunta al catalogo degli specialisti di Amalgam Collection, la cui abilità nel plasmare riproduzioni impeccabili, in formato ridotto, delle “rosse” di Maranello, è ormai nota in ogni angolo del mondo. Protagonista del lavoro dell’atelier inglese è stata, questa volta, l’auto di listino più performante di sempre realizzata dagli uomini del “cavallino rampante”.

Il modello “da salotto” è lungo oltre 60 centimetri ed imita alla perfezione ogni dettaglio della supercar reale. Ovvio che il prezzo sia degno dei contenuti: 14.990 euro. Volendo è possibile spalmarlo su quattro rate senza interessi, ma poco cambia per chi non vive in mezzo agli agi.

In cambio della spesa si ottiene un piccolo-grande capolavoro, destinato a prendere forma in soli 799 esemplari. Il modello in scala 1:8 della Ferrari SF90 XX Stradale è composto da 887 parti. Contattando il team commerciale di Amalgam Collection è possibile ordinare una costruzione su misura che, magari, rappresenti in ogni dettaglio l’auto vera custodita in garage.

In linea con la tradizione, ogni modello è costruito e assemblato a mano da un piccolo team di artigiani, con un lavoro di circa 300 ore. Le parti sono realizzate con cura maniacale, facendo riferimento ai dati della scansione del modello in formato reale, ai progetti CAD e alle specifiche dei materiali fornite direttamente dalla casa di Maranello. Le foto sono sufficienti a svelare la sublime perfezione dell’opera.

Fonte di ispirazione è stata una delle “rosse” più amate dei nostri giorni. La Ferrari SF90 XX Stradale è spinta da un V8 ibrido, in grado di sviluppare una potenza complessiva di 1030 cavalli. Nessuna vettura stradale del “cavallino rampante” aveva raggiunto una cifra del genere prima di lei.

Sublimi le performance, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.5 secondi. Sono cifre sbalorditive, ma ancora più impressionante è il tempo sul giro messo a segno sulla pista di Fiorano: 1’17″309. Siamo ben sotto la stratosferica Ferrari LaFerrari, ma ora ci penserà l’erede di quest’ultima a ripristinare la gerarchia.