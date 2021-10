Ferrari SF90 Stradale vs Tesla Model S Plaid: chi vince la drag race? [Video]

Sfida nella drag race tra una Ferrari SF90 Stradale e una Tesla Model S Plaid. Riuscirà la “rossa” di Maranello, con i suoi 1000 cavalli, ad imporsi sulla vettura americana, con i suoi 1020 cavalli? Partiamo da una premessa: le elettriche più potenti hanno un’accelerazione strepitosa, che mette in difficoltà anche le supercar più prestazionali. Difficile, ai nostri giorni, che un’auto a combustione interna o ibrida possa vincere la lotta nello scatto contro un mezzo a batteria, specie se si tratta di un modello come la Tesla Model S Plaid.

Sul canale YouTube di DragTimes hanno deciso di mettere a confronto la berlina della casa di Palo Alto con una Ferrari SF90 Stradale, sul quarto di miglio con partenza da fermo. A favore del mezzo di Elon Musk giocano l’erogazione istantanea della potenza e l’assenza di tempi morti nelle cambiate. Il gioiello del “cavallino rampante” ha dalla sua un peso più contenuto.

Le prime due gare sono andate alla Ferrari, perché la Tesla è scattata in anticipo, con conseguente squalifica. Nelle altre tre sfide la Model S Plaid ha tagliato per prima la linea del traguardo. La SF90 Stradale non è riuscita a contrastarla, anche se nel terzo match il divario non è stato enorme. Se il confronto si fosse svolto sul tempo in pista, avremmo raccontato una storia radicalmente diversa. Chi ama veramente le auto sa che il valore della sportività non si valuta nelle drag race. Poi ci sono anche gli aspetti sensoriali, come il sound e lo stesso piacere di cambiare marcia delle endotermiche, che aggiungono valore emotivo all’esperienza.