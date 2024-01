Ferrari SF-24 è il nome della nuova monoposto del cavallino rampante

Ferrari ha ufficialmente annunciato il nome della sua vettura per il 2024. In una scelta inusuale, la nuova vettura seguirà una linea di continuità rispetto all’anno precedente e verrà chiamata Ferrari SF-24. Precedentemente, il veicolo era noto con il codice 676, una denominazione a cui gli appassionati si erano abituati negli ultimi tempi fino a quando non è stata annunciata ufficialmente la nuova nomenclatura.

La Scuderia aveva precedentemente optato per mantenere il nome segreto fino a pochi giorni prima della presentazione ufficiale della SF-24, fissata per il 13 febbraio. Con questa decisione, la nuova vettura, guidata da Carlos Sainz e Charles Leclerc, manterrà una continuità nel nome rispetto al modello dello scorso anno, la SF-23. Per la stagione 2024, l’obiettivo è chiaramente quello di compiere un significativo passo avanti rispetto alla stagione precedente, cercando di progredire più rapidamente dei rivali al fine di competere con costanza per la vittoria.

L’ufficializzazione del nome da parte della scuderia del cavallino rampante, in parallelo ai test in corso a Barcellona, costituisce un progresso significativo nell’orientare la direzione futura del team per la stagione 2024. Tale annuncio giunge nel momento in cui si attende di conoscere l’esito delle trattative contrattuali di Sainz, mentre come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi Leclerc continua la sua lunga collaborazione con la Ferrari. Sebbene la data precisa non sia stata comunicata, è stato confermato che il contratto è stato prolungato oltre il 2025. Vedremo dunque il prossimo 13 febbraio che novità arriveranno a proposito della nuova monoposto del team di Maranello.