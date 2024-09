Ferrari Purosangue in scala 1:8 su misura identica all’allestimento reale

Oggi vi mostriamo una replica in scala 1:8 della Ferrari Purosangue, che Amalgam Collection ha configurato su misura per il committente. A regalarsi il modello è stato un cliente statunitense, desideroso di portare a casa una versione in formato ridotto della sua vettura reale, di cui sono state riprese alla perfezione le specifiche. La cosa è stata resa possibile dal programma Bespoke dell’atelier inglese cui si deve il lavoro.

Come sulla Ferrari Purosangue di cui imita le fattezze, il modello in scala 1:8 è stato rifinito in Azzurro California con cerchi ruota Orbit Grey Diamond Cut Forged. Anche l’abitacolo è stato ricreato in modo preciso, con la sua miscela di nero e grigio scuro, abbinata a dettagli in blu sterling e in fibra di carbonio.

Della base di lavoro vi abbiamo già riferito in altre circostanze, ma evidenziamo ancora una volta come la finezza della lavorazione di Amalgam Collection, oltre che dalla bravura dei suoi artigiani, derivi anche dalla stretta collaborazione con la casa di Maranello, che permette di accedere ai progetti CAD originali e alle specifiche dei materiali, per delle riproduzioni impeccabili.

Il servizio Bespoke di Amalgam Collection, per i modelli in scala 1:8, consente di raggiungere risultati profondamente dettagliati. I prezzi variano in base alle lavorazioni e alle richieste. Non ci vuole molto a capire che sono per poche tasche. Il problema non si pone per chi in garage ha una Ferrari Purosangue, il cui prezzo di listino, in Italia, è prossimo ai 400 mila euro.

Ricordiamo che il SUV di Maranello è spinto da un monumentale V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, con 725 cavalli al servizio del piacere. Sublimi le musicalità meccaniche, come le performance. Volete alcune cifre dinamiche? Eccole: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 10.6 secondi, oltre 310 km/h di velocità massima.