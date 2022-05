Ferrari LaFerrari Aperta: in vendita a 5 milioni di dollari

Su Bring a Trailer è presenta un’auto davvero speciale, prodotta in soli 210 esemplari: la Ferrari LaFerrari Aperta. Si tratta dell’ultima hypercar del Cavallino rampante dalla guida en plein air, diretta figlia dell’esperienza di Maranello in Formula 1 e destinata solo a speciali clienti Ferrari, ovvero coloro che già possedevano una versione coupé de LaFerrari. Il prezzo di questa vettura potrebbe raggiungere delle cifre veramente elevate, si parla di una stima intorno ai 5 milioni di dollari.

Il passato di questa Ferrari LaFerrari Aperta

Questo specifico esemplare di Ferrari LaFerrari Aperta è stata consegnata nuova a The Collection a Coral Gables, in Florida, ed è stata successivamente registrata in Ohio prima di essere acquisita dall’attuale proprietario e trasferita ad Atlanta, in Georgia. La scheda rivela che l’auto è stata guidata solo per 259 km e viene offerta con i libretti di fabbrica originali, una borsa per riporre il tettuccio rigido, un caricabatteria, i blocchetti di servizio e un rapporto Carfax immacolato. A cinque giorni dalla chiusura dell’asta, l’offerta aveva già superato la soglia dei 4,6 milioni di dollari e non può che continuare a salire.

Esterni: è una vera “rossa”

La carrozzeria dell’auto è verniciata con la classica tonalità Rosso Corsa, con il proprietario originale che ha anche optato per il telaio del parabrezza in fibra di carbonio da 41.000 dollari e così come il pannello di rivestimento del tetto. L’auto beneficia anche di una pellicola protettiva per la vernice e poggia su cerchi in lega forgiata a cinque razze con pneumatici Pirelli P Zero 265/30 anteriori e 345/30 posteriori.

Interni: fibra di carbonio e Alcantara

Nell’abitacolo si trovano sedili avvolgenti rivestiti in pelle nera e Alcantara con bordini rossi, mentre una miriade di parti interne sono rivestite in fibra di carbonio. L’auto è stata dotata di candele nuove a novembre 2021 mentre un tagliando annuale è stato eseguito dalla Ferrari di Atlanta a marzo 2022 e includeva un cambio olio e filtro. L’adesivo della finestra rivela che l’auto aveva un prezzo al dettaglio di 2.279.800 dollari, inclusi oltre 113.000 dollari di optional.