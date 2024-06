Una Ferrari F355 Spider sottoposta a tuning e con livrea da murales | Video

La Ferrari F355 Spider è una vettura sportiva di grandissimo fascino, che profuma di eleganza. Nel mondo, però, c’è chi non resiste alla tentazione di mettere mano alle opere d’arte, danneggiandole. Il triste destino è toccato a diversi esemplari della specie, come quello protagonista del video, girato a Miami. La supercar di Maranello è stata sottoposta a un discutibile tuning estetico e meccanico, per poi essere vestita con una livrea in stile murales, attraverso un processo di verniciatura a spruzzo. Il risultato non brilla per classe.

Facile immaginare lo stato d’animo degli appassionati del “cavallino rampante” al cospetto di una simile eresia, ma nel mondo non tutti (purtroppo) venerano in modo religioso le opere emiliane. Siamo quindi costretti a prendere atto, a malincuore, dell’esistenza di contaminazioni del genere, dal profumo blasfemo.

Ricordiamo che la Ferrari F355 Spider è una scoperta dell’era moderna del marchio, spinta da un V8 di 3.5 litri che eroga 380 CV di potenza. Questa vettura con capote in tela fu svelata nel 1995, completando la gamma con una versione ad apertura totale, che si affiancava alle F355 Berlinetta (coupé) ed F355 GTS (targa). Solo la precedente 348 era stata offerta con questa opzione, che allargava il ventaglio di scelta alla clientela delle sportive a due posti secchi con motore posteriore-centrale del “cavallino rampante”, prive di una variante del genere dagli anni delle Dino 246.

Pure le 208/308/328 ne erano prive. Queste ultime, infatti, erano offerte nelle declinazioni GTB (Gran Turismo Berlinetta) e GTS (Gran Turismo Spider). La Ferrari F355 Spider rimase in produzione fino al 2000 e si inserì perfettamente nella lunga tradizione di vetture scoperte del marchio emiliano, della cui storia i modelli en plein air fanno parte integrante. La 125 S, prima vettura della casa di Maranello, era un’auto aperta, addirittura una barchetta.

Allo stile della F355 Spider lavorò con grazia Pininfarina, che seppe coniugare al meglio le esigenze estetiche e quelle connesse alla scienza aerodinamica. Il risultato fu strepitoso, anche se personalmente preferisco (e non di poco) le F355 berlinetta e GTS, che profumano maggiormente di magia, per il più articolato e gustoso gioco dei volumi. Cosa che, per esempio, non mi sento di dire per le successive 360 ed F430 a cielo aperto, piene ed esaltanti come le versioni chiuse.

Foto | Screen shot da video YT Krispy Media