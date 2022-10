Ferrari F2003-GA: all’asta la monoposto di Schumacher

La Ferrari F2003-GA fu dedicata all’avvocato Giovanni Agnelli, scomparso in quell’anno, e fa parte della dinastia di monoposto di F1 che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante, nel periodo più ricco di successo della Scuderia Ferrari. Con questa vettura Michael Schumacher ha conquistato il suo sesto titolo mondiale piloti, il quarto consecutivo con la Rossa, sbaragliando una concorrenza veramente agguerrita. A Suzuka, ultimo appuntamento mondiale, il tedesco riuscì a laurearsi iridato per soli due punti davanti al giovane Kimi Raikkonen su McLaren-Mercedes. Adesso, grazie all’asta di RM Sotheby’s del prossimo 9 novembre si potrà mettere in garage una leggenda del motorsport. Non si tratta di una replica di un esemplare originale.

Storia della vettura

La F2003 nacque con telaio 229, successivamente però vennero apportate delle modifiche per renderla più competitiva. Il cambiamento più determinante fu l’allungamento del passo che permise di montare un setup aerodinamico migliore e una nuova versione del motore 3.0 V10 Tipo 052 da 845 CV capace di toccare i 19.000 giri. Tutti questi accorgimenti si rivelarono decisivi per rilanciare le ambizioni di Schumacher dopo un avvio difficile con una sola vittoria all’attivo nel GP di San Marino, nelle prime quattro gare. All’esordio in Spagna, la Ferrari vinse subito e si ripeté qualche settimana dopo nel Gran Premio D’Austria e in quello del Canada. La Casa di Maranello passò al telaio 231 per affrontare i GP di Gran Bretagna, Germania e Ungheria, ma i risultati modesti spinsero il team principal Jean Todt a tornare alla versione 229.

Una vettura vincente

In occasione del Gran Premio di Monza Schumacher riuscì a conquistare la pole position, il giro veloce e la vittoria. Oltre al GP d’Italia, il tedesco trionfò anche nel gli USA, portando a cinque i successi stagionali, sufficienti per vincere il titolo. Nel complesso quest’auto ha all’attivo ben cinque vittorie mondiali.

Ferrari F2003-GA: nuova vita

Ultimamente la monoposto è stata totalmente revisionata dai tecnici della Rossa e si è esibita in pista a Fiorano con Mick Schumacher, il figlio del Kaiser, al volante. Ora è il momento di trovare una nuova casa a una leggenda del motorsport. Le cifre, naturalmente, non saranno per tutte le tasche.