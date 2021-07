Ferrari F12: Aaron Kaufman la porta a 1500 CV

Le Ferrari non andrebbero toccate, sono opere d’arte in movimento dall’equilibrio eccezionale, e dalle prestazioni straordinarie, ma non tutti sono d’accordo, infatti non mancano i tuner che si cimentano con l’ardua sfida di modificare le creature made in Maranello, tra questi spicca il meccanico divenuto famoso con le avventure del Monkey Garage, Aaron Kaufman, che per il canale YouTube Daily Driven Exotics ha messo le mani su una F12.

1500 CV ed uno stile alla Fast and Furious

Dominic Toretto sarebbe il guidatore ideale di questa Ferrari tutto muscoli che, dopo le cure di Aaron Kaufman, è passata ad erogare il doppio della potenza. Infatti, se il modello originario con il suo 6.3 V12 aspirato riusciva a scaricare sulle ruote posteriori ben 740 CV, quello modificato, con 2 turbo che sporgono dal cofano, sputa fuori ben 1.500 CV, roba da Bugatti! Certo, rimane l’incognita su come potranno essere sfruttati tutti questi cavalli, ma siamo sicuri che in un episodio di Fast&Furious non avrebbe bisogno del protossido d’azoto…

Un progetto portato avanti nel periodo della pandemia

La sfida di Kaufman è partita ad inizio 2020 quando l’auto è stata acquistata al prezzo di 254.368 euro, ovvero 300.000 dollari, così durante i mesi della pandemia il progetto è stato portato avanti per essere terminato di recente. Dal lato estetico, oltre ai due turbo che fuoriescono dal cofano come i bicipiti di un culturista da un t-shirt di una taglia più piccola, spiccano i fari gialli, alla francese, le porzioni di paraurti colorate di nero, ed il tetto nello stesso colore, come i cerchi, per un contrasto cromatico di sicuro effetto.

Filosofia americana per un’auto italiana

Queste trasformazioni sono tipiche di una moda USA che vuole le supercar più potenti e muscolose che mai, per sfoggiare cavalleria in abbondanza e prestazioni incredibili, almeno sulla carta. Rimane da capire l’effettiva affidabilità di un progetto del genere e la guidabilità di un’auto nata con tutt’altra cavalleria dopo uno stravolgimento tecnico così importante. Inoltre, i puristi saranno inorriditi per il trattamento riservato al V12 che ha nella sua natura aspirata uno dei punti di forza anche a livello di sound. Dopo tutto questo lavoro poi, chissà se l’auto verrà rivenduta e quanto costerà. Di certo, si tratta di un progetto originale, su questo non c’è dubbio, ma una F12 è un’auto perfetta, già dannatamente veloce, e con un fascino incredibile, valeva la pena modificarla?