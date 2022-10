Nuova Ferrari 812 Superfast: è lei nel video spia a Fiorano?

Ancora una volta la Ferrari ha inviato una versione allungata della Roma sulle strade pubbliche intorno alla sua fabbrica e nel circuito di Fiorano. Il modello di prova, “spiato” in un video pubblicato dallo Youtuber Varryx, potrebbe nascondere un motore V12 sotto la sua carrozzeria. Questi almeno sono gli ultimi rumors che girano, in rete, attorno al prossimo modello di Maranello che non sarà altro che la nuova Ferrari 812 Superfast.

Stessa architettura della Ferrari Roma

Secondo le indiscrezioni Ferrari starebbe infatti lavorando all’erede della 812 Superfast (GTS e Competizione), le cui vendite sono ora terminate. Si prevede che la nuova Ferrari in questione arriverà con un certo grado di ibridazione e, secondo quanto riferito da varie fonti non ufficiali, passerà all’architettura utilizzata per la prima volta dalla Ferrari Roma.

Nuova Ferrari 812 Superfast: progetto F167

Ciò spiegherebbe perché, almeno sui muletti avvistati in Italia, Ferrari abbia deciso di riutilizzare alcuni pannelli della carrozzeria della Roma e fissarli sul nuovo telaio più lungo e più largo ,che sarà alla base della sua imminente nuova vettura: per ora il suo nome in codice all’interno di Maranello sarebbe F167.

La nuova Ferrari 812 Superfast monterà un V12?

E chi ha ascoltato il rombo dei prototipi a vistati, avrebbe riconosciuto il sound del V12, anche se opportunamente “ovattato” per depistare occhi, o meglio orecchie, indiscrete. E molto probabilmente la nuova gran turismo del Cavalino monterà lo stesso V12 da 6,5 ​​litri della Purosangue.

Probabilmente il powertrain sarà messo a punto per produrre più potenza rispetto al crossover da 715 CV, visto che l’uscente 812 Competizione è in grado di sfornare 819 CV e la nuova 296 GTB ibrida produce esattamente la stessa potenza da metà dei cilindri. A questo punto, non è ancora chiaro se questo nuovo modello avrà un propulsore completamente ibrido, come la 296 GTB e l’SF90, o se avrà semplicemente un propulsore ibrido leggero con, ad esempio, un compressore elettrico per aumentare le performance del motore.