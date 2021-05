Ferrari 812 Superfast: il tuning di Carlex Design

La Ferrari 812 Superfast rappresenta al meglio la tradizione del Cavallino Rampante in fatto di vetture granturismo. Il suo motore V12 aspirato è un simbolo, capace di portare nel presente una eccellenza che da sempre simboleggia la Casa di Maranello. Questo modello è stato introdotto nel 2017 per sostituire la F12 Berlinetta, ma rispetto a quest’ultima ha incrementato la sua violenta potenza.

Infatti, il propulsore a disposizione arriva a 800 CV e permette di far viaggiare questa Ferrari a oltre 340 km/h di velocità massima, con un’accelerazione da 0 – 100 km/h registrata in appena 2,9 secondi. Recentemente, il tuner polacco Carlex Design, ha pensato bene di darle un tocco di personalità in più. Andiamo a vedere di che si tratta.

Più eleganza

Qualcuno si sarebbe potuto immaginare che Carlex Design, avesse provato a dare alla Ferrari un pizzico di pepe in più, invece il suo intervento riguarda l’eleganza e la raffinatezza. Se, a livello esterno, i lavori si sono limitati esclusivamente all’adozione di una tinta grigia per tutta la carrozzeria, lo stesso non si può dire per l’abitacolo, che è stato il fulcro di tutto il lavoro del tuner polacco.

La scelta dei colori ha portato il nero a essere quello predominante, specialmente nei rivestimenti in pelle ed alcantara, mentre il grigio fa da supporto nei sedili e nel cruscotto. Per creare un contrasto la scelta è ricaduta sul giallo, usato per le cuciture e i profili dei sedili con un badge sulla parte posteriore, sui pannelli delle portiere, sulla console centrale, sul volante, sul cruscotto e anche nel cielo. Non mancano, infine, delle dettagli in fibra di carbonio nel tunnel centrale e sulla plancia.

Prezzo riservato

Per chi si chiedesse, invece, che tipo di prezzo possa avere questa versione speciale, rimarrà deluso poiché Carlex Design non ha rivelato alcun dettagli in merito, né sulle proprie pagine, né tanto meno sui canali social.