Ferrari 812 Competizione: ecco la versione di Novitec da 866 cavalli

Ferrari 812 Competizione è una delle vetture più esclusive e performanti della Casa di Maranello, ma il tuner tedesco Novitec ha deciso di renderla ancora più spettacolare. Grazie a un nuovo sistema di scarico e a un kit estetico in fibra di carbonio, la supercar italiana raggiunge gli 866 CV di potenza e sfoggia un look ancora più aggressivo.

Novitec ha portato il 6.5 V12 della Ferrari 812 Competizione a 866 CV grazie ad un nuovo impianto di scarico

Ferrari 812 Competizione è equipaggiata con un motore V12 aspirato da 6,5 litri che eroga di serie 830 CV e 692 Nm di coppia. Si tratta di uno dei propulsori più potenti e raffinati del mondo, ma Novitec ha voluto spingerlo oltre i limiti. Il tuner ha sviluppato un nuovo sistema di scarico disponibile in acciaio inossidabile o in Inconel, con placcatura in oro. Questo scarico, insieme a dei catalizzatori sportivi da 100 celle, ha permesso a Novitec di estrarre dalla Ferrari 812 Competizione ben 866 CV e 711 Nm di coppia.

Oltre alla meccanica, Novitec ha curato anche l’estetica della Ferrari 812 Competizione, aggiungendo un kit aerodinamico in fibra di carbonio. Il cofano presenta delle prese d’aria più ampie rispetto all’originale, mentre i lati sono arricchiti da delle appendici. Sul retro si può scegliere tra due spoiler diversi, uno più discreto e uno più vistoso. Novitec ha anche calibrato delle molle sportive che abbassano l’altezza da terra di 25 mm, ma che funzionano in armonia con il sistema di sollevamento dell’asse anteriore che alza l’auto di 40 mm premendo un pulsante. Le ruote sono state sostituite con dei cerchi forgiati con bloccaggio centrale prodotti da Vossen, con diametro di 21 pollici all’anteriore e di 22 pollici al posteriore. I cerchi sono disponibili in tre design diversi e in oltre 70 colori.

Novitec offre anche la possibilità di personalizzare l’interno della Ferrari 812 Competizione con nuovi rivestimenti in pelle, Alcantara e fibra di carbonio. Il cliente può scegliere tra una vasta gamma di colori e materiali per creare un abitacolo unico e raffinato.