Ferrari 250 GTO: replica di legno in scala [Video]

La Ferrari 250 GTO piace a tutti, ma è un sogno impossibile, per la rarità del mezzo e per i prezzi stratosferici che riesce a spuntare nelle rare occasioni in cui un esemplare di questa vettura finisce in vendita. Consapevole di ciò, un falegname vietnamita ha deciso di costruire una replica in scala del modello, rigorosamente in legno, da regalare al figlio.

Penso che in realtà abbia voluto fare anche un dono a se stesso, per l’amore nutrito verso la più iconica auto del “cavallino rampante”. La costruzione del modello ha richiesto 70 giorni di lavoro a tempo pieno, ma il risultato ha fatto il giro del mondo sui social, regalandogli grande notorietà. Certo, le proporzioni e i dettagli sono molto approssimativi, ma comunque vanno apprezzati, anche perché il tizio ha fatto tutto in modo molto artigianale, senza sofisticati macchinari.

Questa replica in scala della Ferrari 250 GTO è in grado di muoversi in strada, guidata dal suo conducente, quasi come un mezzo omologato, ma non cercate il rombo, nemmeno in forma evocativa. Qui il cuore è elettrico. Un altro mondo rispetto al V12 di Colombo. A voi il video!