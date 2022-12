Ferrari 250 GT Cabriolet: in vendita un esemplare conservato

Una Ferrari 250 GT Cabriolet Pinin Farina del 1962 è in vendita da Gullwing Motor Cars. Questa esclusiva auto può rappresentare una ghiotta opportunità per chi sta pensando di farsi un regalo speciale prima dell’Epifania. Le sue linee classiche e raffinate ne fanno un capolavoro assoluto, destinato all’eternità, anche se la “vecchia” Spyder California seppe svolgere ancora meglio il tema della bellezza.

La Ferrari 250 proposta negli USA

Si tratta di una seconda serie, che la casa di Maranello offriva anche con il tettuccio rigido amovibile, come optional. La vettura di cui ci stiamo occupando potrebbe essere l’ultimo esemplare non restaurato rimasto sulla Terra: quello con telaio 3051. I numeri sono corrispondenti a quelli dell’auto uscita dagli stabilimenti del “cavallino rampante“. Nata in un desiderabile Blu Scuro con interni in pelle rossa, ha ora un veste cromatica diversa. In alcune zone della carrozzeria sono ancora visibili tracce della vernice originale. Gli interni hanno conservato i rivestimenti in pelle di fabbrica, pur se con una chiara patina del tempo.

Storia della vettura in vendita

Questo esemplare fu completato il 25 novembre 1961 ed è il 152° della famiglia, su un totale di 200 unità costruite. La prima immatricolazione avvenne a Milano. Dopo un cambio di proprietà in Europa, l’auto prese il volo, per finire negli Stati Uniti d’America, a New York. Oggi è pronta a legarsi a un nuovo owner e a sottoporsi a un meritato restauro. Si tratta di un’auto da gentleman, maestosa nello stile e divertente da guidare. Documentata dallo storico Marcel Massini, quotato esperto di “rosse” d’epoca, viene fornita con le copie dei documenti di immatricolazione italiani. La richiesta è di 1.275.000 dollari, pari a circa 1.195.000 euro. Dopo il restauro dovrebbe valere molto di più.

Una Ferrari…sorprendente

Come nelle migliore favole, questa vettura è sbucata all’improvviso da un garage, dove verosimilmente è stata abbandonata per molto tempo. Ora è pronta a risplendere come negli anni migliori. L’annuncio di vendita riferisce che questa Ferrari 250 GT Cabriolet è accompagnata da alcuni accessori, come il kit di attrezzi originale (quasi completo), un set di quattro ruote a raggi Borrani e dei paraurti cromati di riserva. Il motore è un V12 da 3 litri di cilindrata, con angolo di 60 gradi fra le bancate. Alimentato da 3 carburatori Weber 36 DCL/3, sviluppa una potenza massima di 240 cavalli a 7000 giri al minuto, su un peso a secco di 1050 chilogrammi. La velocità massima è di 252 km/h.

Foto | Gullwing Motor Cars