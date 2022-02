Ferma da solo un’auto “impazzita” ed evita il peggio [Video]

La distrazione spesso può fare davvero brutti scherzi, soprattutto quando si guida un’automobile o la si lascia in un parcheggio senza freno a mano e senza marcia inserita. Ad esempio, nel Regno Unito è stato immortalato in un video un episodio che poteva sfociare in un pessimo epilogo, se non fosse stato per l’intervento andato a buon fine di un uomo, in grado di fermare una vettura (senza conducente) che stava procedendo all’indietro nell’area di un parcheggio.

I fotogrammi del filmato ci mostrano infatti una Seat Ibiza lasciata probabilmente senza freno di stazionamento attivato, mentre scivola sempre più velocemente in senso opposto alla marcia all’interno di un parcheggio. Ad un certo punto del filmato si vede un uomo – probabilmente il proprietario – che senza pensarci troppo prova a bloccare da solo e a mani nude la vettura, appoggiandosi a più riprese al portellone posteriore del veicolo “impazzito”.

Il suo intervento ha evitato che la Seat andasse a sbattere violentemente contro un’altra fila di auto parcheggiate. Bisogna comunque sottolineare che il gesto dell’uomo è stata una idea a dir poco sconsiderata e molto pericolosa: provare a bloccare a mani nude un’auto che pesa più di una tonnellata non solo può essere pericoloso, ma addirittura fatale se si viene investiti. Per fortuna, l’uomo è riuscito nell’intento di fermare la sua vettura, evitando il peggio.