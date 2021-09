Faranova Othello: la nuova hypercar cinese da 1800 CV

Un altro giorno, un’altra hypercar completamente elettrica, questa volta di una casa automobilistica di nuova costituzione. L’Othello dell’azienda cinese Farnova è stata lanciata in queste ultime ore in forma di prototipo, con una potenza dichiarata di 1.835 CV.

Farnova Automotive, fondata nel 2019, punta a costruire 200 unità di questa hypercar a partire dal prossimo anno, con un prezzo di 1,86 milioni di yuan (287.578 dollari).

Basata sul telaio della sportiva Qiantu K50, dopo un accordo tra Farnova Automotive e Qiantu Motors (che faticava a rimanere a galla), si differenzia da quest’ultima sia in termini di stile che di prestazioni.

Powertrain e prestazioni

Più specificamente, l’Othello è dotata di due motori elettrici che producono una potenza combinata di 1.835 CV e una coppia di 12.000 Nm. Questo powertrain le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 1,8 secondi, di raggiungere 300 km/h in 8,5 secondi e una velocità massima di 420 km/h. La batteria, fornita dalla società svedese Northvolt, ha una capacità di 75 kWh e offre un’autonomia piuttosto ottimistica di 600 km.

Il prototipo in scala reale è caratterizzato da linee futuristiche della carrozzeria, porte ad ali di gabbiano, archi rampanti e un aerofreno retrattile montato sul tetto. Secondo Car News China, l’hypercar misura 4.670 mm in lunghezza, 2.080 mm in larghezza e 1.145 mm in altezza, con un peso a secco di 1.350 kg.

Prodotta a partire dal 2022

A partire dal 2022 la Othello sarà prodotta in un nuovo stabilimento a Changde, con un numero limitato di 200 unità. Oltre a questa hypercar a zero emissioni Farnova ha grandi progetti per il suo business automobilistico. Sono state svelate infatti anche le immagini di un autobus elettrico presumibilmente progettato da un anonimo ex capo progettista di Lamborghini e, a partire dal 2023, lancerà SUV, crossover e berline elettriche.