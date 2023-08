Faraday Future FF 91: a 6 anni dal debutto consegnato il primo esemplare

Faraday Future, una startup di veicoli elettrici con sede in California, ha annunciato di aver consegnato il suo primo FF 91 2.0 Futurist Alliance, un crossover elettrico da 1.050 CV. La consegna, che si è verificata durante una cerimonia in grande stile, è avvenuta ben sei anni dopo il debutto di questo modello avvenuto nel 2017 in occasione del CES di Las Vegas. Il primo esemplare della FF 91 2.0 Futurist Alliance è stato consegnato alla società PCM di Costa Mesa, nel sud della California, il 12 agosto. Questa vettura nell’edizione che è stata consegnata ha un prezzo di € 288.960.

Faraday Future FF 91 2.0 Futurist Alliance è un’edizione mondiale limitata di 300 unità che alla fine lascerà il posto alle versioni normali dell’EV. Dovrebbero esserci anche versioni meno costose nella gamma. La Faraday Future FF 91 2.0 Futurist Alliance ha tre motori elettrici che insieme generano 1.050 CV. Nella parte inferiore dell’auto c’è una batteria da 142 kWh, buona per un’autonomia EPA di 613 chilometri. Il SUV lungo 5,25 metri sfreccia da fermo a 100 km/h in 2,3 secondi.

Faraday Future è stata una delle prime startup a concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo di auto elettriche ad alta tecnologia, e si è sicuramente distinta per aver promesso un’auto elettrica sorprendente sotto ogni aspetto, dalle prestazioni al design. Negli ultimi anni l’azienda ha dovuto risolvere molti problemi per poter avviare la sua attività. La prima consegna della FF91 è un traguardo molto importante per l’azienda, ma la sua sopravvivenza dipende da altre importanti sfide, come la sua capacità produttiva e la fattibilità economica del progetto.