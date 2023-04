Un ragazzo di 21 anni è stato fermato dalla Polizia sull’Autostrada A33 Asti-Cuneo. Il giovane a bordo di una Fiat Punto è stato sorpreso mentre guidava contromano in autostrada nei pressi del casello di Govone. Fermato da una pattuglia della Polizia su segnalazione di vari automobilisti che avevano incrociato il veicolo contromano, il giovane si è giustificato dicendo che stava tornando indietro per pagare il Telepass che non aveva funzionato correttamente.

Fa inversione a U in Autostrada per pagare il Telepass: fermato dalla Polizia

Il 21enne ovviamente ha ricevuto una grossa multa di svariate migliaia di euro, la revoca della patente e il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. Inoltre la Polizia per sicurezza lo ha sottoposto ai test per capire se stava guidando in stato di ebrezza o sotto uso di stupefacenti. I test però sono risultati tutti negativi. Il fatto si è verificato venerdì scorso intorno alle ore 21. La pattuglia della polizia stradale di Cuneo del distaccamento di Saluzzo è intervenuta a seguito delle numerose chiamate ricevute da automobilisti allarmati che si vedevano arrivare in autostrada contromano la Fiat Punto con a bordo il ragazzo. Fortunatamente la manovra folle non ha avuto conseguenze.