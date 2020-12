F1: Sir Frank Williams ricoverato in condizioni stabili

Il mondo della F1 resta col fiato sospeso, perché uno di coloro che l’ha resa grande è attualmente ricoverato in ospedale, anche se in condizioni stabili. Stiamo parlando di Sir Frank Williams, 78 anni, colui che ha dato vita alla Williams Racing, la scuderia di Formula 1 che vanta all’attivo ben 114 vittorie, 9 titoli costruttori e 7 campionati piloti. Numeri da capogiro per una squadra che ha lasciato la sua impronta chiara nella massima competizione motoristica mondiale. Ad annunciare la notizia è stata la famiglia di Williams, che ha anche tenuto a precisare il legittimo diritto alla riservatezza, senza lasciare adito a mere speculazioni sulla salute del proprio capostipite.

Condizioni stabili

Il post rilasciato sulla pagina ufficiale di Facebook della Williams Racing, recita in questo modo: “Sir Frank Williams è stato recentemente ricoverato in ospedale, dove si trova in condizioni stabili. Le condizioni mediche di Frank sono una questione privata e quindi la famiglia non rilascerà ulteriori dettagli in questo momento. Chiediamo di rispettare la nostra privacy. Il team rilascerà un ulteriore aggiornamento a tempo debito. Grazie”.

Protagonista in F1

Williams, autore di uno sfortunato incidente di auto nel 1986, che lo ha costretto alla sedia a rotelle per la frattura della spina dorsale, ha progressivamente abbandonato il timone della sua squadra corse di F1, cedendo il suo ruolo alla figlia Claire nel 2012. Questo incarico è stato ricoperto da allora fino agli inizi del 2020, quando il team britannico è stato rilevato dal fondo di investimento USA Dorilton Capital. L’obiettivo è quello di tornare grandi e di rientrare nel novero di coloro che possono giocarsi titoli e vittorie, perché per ogni appassionato di questo sport è un duro colpo vedere navigare costantemente le vetture Williams nei bassifondi della classifica. Un’ingiustizia troppo grande per un team che ha fatto grande tutta la Formula 1, grazie soprattutto a Frank Williams, a cui va l’augurio di una pronta guarigione.