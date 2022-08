F1: Leclerc si regala uno yacht da 4 milioni

La F1 non sta regalando le soddisfazioni sperate a Charles Leclerc, e la stagione 2022 si sta rivelando un autentico calvario agonistico. Avere la migliore monoposto del lotto e dover lasciare per strada punti preziosi per le decisioni del team ha letteralmente mandato su tutte le furie il “principino” monegasco. Se aggiungiamo un paio di errori fatali per la classifica, ed un compagno di squadra che non lo agevola, Leclerc ha diversi motivi per essere insoddisfatto. Così, si consola con la passione per il mare e per la nautica acquistando uno yacht Riva da oltre 4 milioni di euro.

Si chiama Sedici il natante del pilota di F1 Ferrari

Ribattezzato come il numero della monoposto di F1 di Leclerc, Sedici, lo yacht in questione è lungo più di 20 metri ed è stato costruito dal cantiere Riva. Si tratta di un 66 Ribelle dal costo superiore ai 4 milioni di euro. Nonostante possa ospitare fino a 12 persone, con 3 cabine, di cui una doppia, una Vip, ed una destinata all’armatore, le prestazioni non gli mancano. Infatti, è spinto da 2 motori Man da 1550 CV, e la velocità può toccare i 68,5 km/h, ovvero 37 nodi. Con un rifornimento completo può assicurare un’autonomia di 463 km, che corrispondono a 250 miglia nautiche.

Leclerc potrà godersi il mare prima di rimettersi il casco

Con questo yacht Leclerc potrà vivere al meglio la sua pausa dalla F1 che lo vedrà tornare in pista a fine mese, in occasione del GP di Spa, in Belgio. Sarà fondamentale ricaricarsi e ritrovare subito motivazioni anche in vista del GP di Monza che si correrà l’11 settembre. Dal mare avrà un’altra prospettiva, e potrà riflettere meglio sui suoi errori e su quelli del team, oltre che consolarsi con un’imbarcazione da sogno. Di sicuro, anche questo periodo l’aiuterà a tornare in pista con la carica giusta per finire al meglio la stagione 2022.

Immagini | Instagram charles_leclerc