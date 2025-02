Non c’è pace per chi cerca scorciatoie in F1. Le ali flessibili, da sempre terreno di scontro tra team e FIA, tornano al centro delle polemiche a poche settimane dall’inizio della stagione 2025. Una nuova direttiva tecnica della Federazione Internazionale impone test più severi sulla flessibilità delle ali, mettendo in seria difficoltà soprattutto Ferrari e Red Bull, che avevano già sviluppato le proprie monoposto secondo i precedenti standard.

La decisione della FIA lascia di stucco

La decisione della FIA arriva come un fulmine a ciel sereno, con tempistiche che lasciano poco margine di manovra alle scuderie. I nuovi controlli entreranno in vigore gradualmente: per le ali posteriori si parte dall’inizio del campionato, mentre per quelle anteriori l’appuntamento è fissato al Gran Premio di Spagna di maggio. Il tutto nasce da approfondite analisi condotte dopo la stagione 2024.

L’impatto sui team è considerevole. La Ferrari, che aveva già testato con successo un’innovativa ala anteriore flessibile nel finale della scorsa stagione, si trova ora costretta a rivedere i propri progetti. Situazione analoga per Red Bull, che aveva investito pesantemente in materiali e soluzioni all’avanguardia per contrastare l’ascesa di McLaren.

F1, la McLaren potrebbe aver giocato un tiro mancino

Il nodo cruciale riguarda non solo lo sviluppo di nuove componenti aerodinamiche, ma anche la gestione delle risorse. Con l’importante cambio di regolamento tecnico previsto per il 2026, i team si trovano di fronte a un bivio: concentrarsi sull’adeguamento immediato delle monoposto o preservare risorse per il futuro?

Secondo alcune voci di paddock, McLaren avrebbe giocato un ruolo chiave nel sollecitare questi cambiamenti, forse per consolidare i progressi mostrati nel 2024. La FIA, dal canto suo, difende la scelta sottolineando l’importanza di una competizione più trasparente ed equa.

Con l’apertura del mondiale a Melbourne il 16 marzo, le scuderie dovranno ora dimostrare la propria capacità di adattamento. La sfida è aperta: trasformare questo ostacolo in opportunità o rischiare di compromettere un’intera stagione.