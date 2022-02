F1: la Ferrari F1-75 accende le speranze dei tifosi

L’ora x è arrivata, oggi, alle 14.00, è stata svelata la nuova Ferrari di F1, la F1-75, che Mattia Binotto ha definito “un’auto frutto di un gruppo di persone che su questo progetto ha investito ogni risorsa”. Una monoposto che ricorda i 75 anni trascorsi dalla nascita della prima vettura del Cavallino Rampante: la 125 S. Non a caso sul cofano motore c’è il logo che indica questa significativa ricorrenza. Dunque, è l’auto della svolta, o perlomeno, a sensazione, durante il live streaming da Maranello, in cui il team Principal è stato affiancato dai due piloti, si è capito che è un progetto da dentro o fuori, scevro da compromessi, dove si è cercata ogni soluzione tecnica possibile per tornare a quella vittoria, ed a quelle giornate di festa che da troppo tempo mancano ai tifosi ferraristi sparsi per il mondo.

Una freccia rosso scuro

Ad un primo impatto, viene da pronunciare quell’espressione che italica non è ma che rappresenta bene l’effetto che fa questa monoposto: wow! Sarà il colore rosso scuro, sarà il ritorno agli accenni di nero sulle ali e sull’halo, ma questa F1-75 impressiona anche attraverso lo schermo di un pc. Nello specifico colpisce il nuovo frontale con profilo a freccia, dove troviamo un’ala anteriore visibilmente cambiata, così come le gomme con cerchi da 18 pollici, entrambi frutto del nuovo regolamento. C’è un look nuovo che piace ai piloti e, francamente anche a noi, ma Binotto, il team principal, sottolinea che tanto è cambiato anche sotto pelle, poi spiega: “è una monoposto in cui abbiamo messo il meglio di noi, è una Ferrari che voglio definire coraggiosa perché abbiamo interpretato il nuovo regolamento in modo diverso. Ora dobbiamo misurarci con gli avversari, e con la F1-75 vogliamo lottare in gara per gli obiettivi anche più alti, e vorremmo che consentisse ai nostri tifosi di essere orgogliosi della Ferrari”. “E’ l’auto per tornare sulla via della vittoria”, gli fa eco il Presidente John Elkann; “è bellissima, la amo davvero, l’amerò ancora di più se sarà veloce in pista”, aggiunge Charles Leclerc; “la F1-75 è molto aggressiva, ma anche bella, speriamo che sia veloce”, afferma Carlos Sainz.

Muso e pance rivoluzionarie