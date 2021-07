F1 Gran Premio di Gran Bretagna – Sprint Qualifying: Verstappen torna davanti

Il primo esperimento sui 17 giri (100 km) della Qualifica Sprint nella storia della F1 ha visto come protagonista un aggressivo Max Verstappen, che sin dalla partenza, a parità di gomme “gialle” con Hamilton, supera il pluri Campione inglese e non si fa più riprendere, nonostante i primissimi giri siano stati davvero eccitanti con Hamilton che provava a riprendersi la prima posizione ad ogni curva utile. Dietro ai due duellanti ha sempre inseguito Bottas, che nonostante la gomma rossa non ha mai insidiato il compagno di squadra, tranne in partenza (unica occasione per il finlandese), quando poteva passarlo ma, probabilmente per chiari ed evidenti ordini di scuderia, ha alzato il piede dall’acceleratore ed è tornato in modalità scudiero.

Dietro ai primi tre oggi abbiamo visto un agguerrito Fernando Alonso, che ha chiuso la Sprint Qualifying al 7° posto, dopo aver lottato in modo vivace (e anche un po’ scorretto, ondeggiando a destra e a sinistra) contro Norris e Ricciardo, difendendosi poi negli ultimi giri con decisione contro un consistente Vettel al quale è mancato il guizzo finale per superare lo spagnolo dell’Alpine. Il “capitolo” Ferrari parla invece di un Leclerc 4° e un Sainz 11° a causa di un contatto con Russel che lo aveva fatto retrocedere nelle ultime posizioni. Nota stonata per Perez, che al giro n°6 perdeva il controllo della sua Red Bull mentre seguiva Norris e Alonso: il messicano all’ultimo giro e in 18esima posizione è stato fatto rientrare ai box per ritirare la monoposto, con il vantaggio di non farla rientrare in parco chiuso e poterci lavorare.

Questi i primi dieci piloti in griglia di partenza nel Gran Premio di domani: 1) Verstappen 2) Hamilton 3) Bottas 4) Leclerc 5) Norris 6) Ricciardo 7) Alonso 8) Vettel 9) Russel 10) Ocon.

Ricordiamo che la Sprint Qualifying, nuovo format del sabato che determina la griglia di partenza del Gran Premio della domenica, sarà nuovamente riproposto nel Gran Premio d’Italia (10-12 settembre 2021) e nel Gran Premio del Brasile (5-7 novembre 2021).