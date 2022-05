F1 GP Miami 2022: noi scommettiamo su Leclerc

Noi scommettiamo su Charles Leclerc, nell’appuntamento di F1 GP Miami 2022. Il monegasco della Ferrari scatterà dalla pole position su questo circuito inedito, veloce e apprezzato dai piloti. La pista della Florida sembra aver fatto centro, nonostante sia nata per necessità di spettacolo e per dare pane alla platea statunitense. il nuovo circuito sembra aver fatto breccia. In questa prima tappa a stelle e strisce noi puntiamo sul pilota al vertice della classifica piloti, il numero 16 di Maranello, che ha dimostrato di aver il passo giusto per arrivare primo anche alla bandiera a scacchi.

F1 GP Miami 2022: occhio a Verstappen

Nella F1 GP Miami 2022, il grande favorito è il leader del mondiale, che ha dimostrato in tutte le prove fino ad ora effettuate, di avere il passo giusto per vincere anche la domenica. Al suo fianco partirà Carlos Sainz, che finora ha deluso le attese della vigilia, e che pensiamo non possa interferire nella caccia alla vittoria il suo compagno di squadra, anche in luce della situazione attuale di classifica. La vera spina nel fianco potrebbe essere rappresentato da Max Verstappen, l’olandese reduce dalla vittoria a Imola, che partirà terzo sulla griglia della Florida. Nonostante tutto la Red Bull sembra aver un pacchetto inferiore rispetto alle Rosse, ma sarà l’uomo da guardare a vista per la vittoria finale.

Outsiders

La griglia di Miami ha confermato i rapporti di forza visti fino a oggi, con Ferrari e Red Bull davanti a tutti, con Perez che partirà quarto dietro al suo compagno di squadra e alle due vetture di Maranello. Quinto in griglia partirà il finlandese dell’Alfa Romeo, Valtteri Bottas, ma la grande sorpresa potrebbe essere il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. L’inglese della Mercedes ha dimostrato di essere abbastanza competitivo e con la strategia giusta e un pizzico di fortuna potrebbe essere uno dei contendenti per la vittoria finale. Appuntamento a domani su una pista nuova e tutta da scoprire.