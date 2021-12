F1, GP Arabia 2021: a Hamilton la pole position, terzo Verstappen

Non poteva che lasciare il segno anche sul nuovo circuito di Jeddah in Arabia Saudita, Lewis Hamilton strappa l’ennesima pole position della carriera, un tassello importantissimo per la sua rincorsa al titolo mondiale. Quando mancano soltanto due appuntamenti alla fine, l’inglese della Mercedes è in forma straripante, così come la sua vettura che è letteralmente quella da battere, anche su questa pista. Lo testimonia pure l’eccezionale prestazione di Valtteri Bottas, il finlandese prossimo pilota dell’Alfa Romeo Racing, che partirà accanto al suo capitano in prima fila. Aprirà le seconda fila Max Verstappen, che è stato protagonista di un incidente nel finale della sessione. Ottimo Leclerc, che partirà quarto. Ma andiamo per gradi.

Q1: Aston Martin fuori

La vera sorpresa del Q3 sono state le due Aston Martin Racing di Lance Stroll e Sebastian Vettel, che partiranno reciprocamente dal diciottesimo e dal diciassettesimo posto nella griglia. Non hanno superato il primo sbarramento nemmeno le due Haas, che partiranno dal fondo con Schumacher e Mazepin, mentre l’altro escluso è stato Latifi, su Williams, nella prima sessione di qualifiche dopo la scomparsa del fondatore Sir Frank Williams.

Q2: Fuori Sainz dopo un testacoda

La notizia più sconcertante è stato il testacoda con conseguente distruzione dell’ala da parte di Carlos Sainz, il pilota della Ferrari che sarà costretto a scattare dal quindicesimo posto. Russell, Alonso, Raikkonen e Ricciardo sono gli altri nomi pesanti che si sono visti sbarrare di fronte a sé le porte per giocarsi la pole position. Eccezionale la prestazione di Antonio Giovinazzi, che col decimo cronometro ha portato l’Alfa Romeo al Q3.

Q3: il graffio di Hamilton

L’inglese della Mercedes ha ottenuto la pole position con un autentico colpo di teatro, grazie a un tempo di 1’27″511 precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1’27″622) e l’olandese Max Verstappen (1’27″653) che nel suo ultimo giro lanciato, quando era in vantaggio sul tempo di Hamilton, è finito a muro. L’olandese ha davanti a sé un match point importante per aggiudicarsi il titolo mondiale, ma questo risultato nella qualifica lo pone in una situazione di svantaggio sull’inseguitore Hamilton. Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, che tira fuori dal cilindro un altro sabato da protagonista. La top ten è completata da: Perez, Gasly, Norris, Tsunoda, Ocon e Giovinazzi.