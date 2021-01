F1: arriva il film “The Formula” prodotto da Netflix

La Formula 1 tornerà protagonista in un film che andrà in scena su Netflix, ma sarà una ricostruzione più o meno fedele come è accaduto in Rush, l’effetto amarcord servirà per inquadrare un personaggio interpretato da Robert De Niro, che vestirà i panni di un ex pilota di Formula 1 che ha legami con la mafia, ma poi si sconfinerà nel circus di oggi, perché il protagonista è un ragazzo di colore destinato a diventare una star, come si legge dal profilo istagram del regista Gerard McMurray. Infatti, nel trailer pubblicato sempre sulla pagina del noto socialmedia dello stesso McMurray ci sono immagini della Formula 1 moderna, con tanto di inquadrature di un certo Lewis Hamilton.

Anche Hamilton nel trailer

Prodotto dalla Buppie Productions, notoriamente impegnata nel promuovere film e serie tv con protagonisti di colore, vede al centro della scena John Boyega, che ha recitato con successo nella trilogia di Star Wars, e non è un caso a questo punto se nel trailer compare Hamilton ai tempi della McLaren. Il campione inglese ha fatto tendenza, è impegnato a livello sociale e lancia messaggi dal fortissimo impatto mediatico, per cui qualche richiamo sembra essere scontato, considerato chi c’è dietro la realizzazione del film, ma al momento non ne sappiamo di più.

Dalla strada alla pista

Sempre nel piccolo video di presentazione si percepisce che ci sarà tanta azione anche su strada, e che non mancheranno ambientazioni europee come Milano e Monaco, oltre a quella americana di Detroit, questo perché, il giovane interpretato da John Boyega passerà, almeno è questo quello che si intuisce, dalle corse su strada a quelle in Formula 1, un percorso non proprio ortodosso, considerata la normale trafila dei piloti. Infatti, generalmente, si passa dai kart alla F3, poi alla F 3.000 e infine alla F2 prima di approdare in Formula 1, ma è un film e tutto può succedere, inoltre sarà un giallo, quindi non mancheranno colpi di scena per tenere sempre in tensione lo spettatore.

Una sfida difficile cimentarsi con la Formula 1

Insomma, c’è molta attesa, perché per noi appassionati ogni intrusione del cinema nel mondo delle corse rappresenta un evento, ed è difficile riuscire a produrre girati interessanti, lo stesso Stallone con Driven non ebbe il successo sperato, e pure stiamo parlando di uno dei talenti più puri di Hollywood. Vedremo come verrà accolto The Formula e se questo film aiuterà la Formula 1 a rinverdire la sua immagine decisamente in picco negativo, dove ci sono costruttori che fuggono, piste lontanissime dalla tradizione di questo sport, e regolamenti che non favoriscono lo spettacolo e quella sperimentazione pura della massima formula di una volta.