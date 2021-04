Extreme E: il terribile incidente della Hürtgen in Arabia [Video]

Il video odierno mostra il drammatico incidente che nell’Extreme E ha avuto per protagonista Claudia Hürtgen, uscita per fortuna indenne dalla spaventosa carambola della sua vettura. Teatro dei fatti, il deserto di Alula, in Arabia Saudita. Qui, durante la sessione di apertura delle qualifiche, la pilota tedesca si è ribaltata a più riprese, prima che il veicolo ai suoi comandi si fermasse. Per fortuna la robustezza della struttura ha scongiurato il peggio.

Ricordiamo che l’Extreme E è una serie automobilistica in stile rally, ideata dalla FIA. Protagonisti sono esclusivamente dei SUV elettrici prodotti dalla Spark. L’obiettivo degli organizzatori è quello di rafforzare la coscienza green, con appuntamenti sportivi in aree remote del pianeta.

Purtroppo, anche in questa categoria del motorsport, dove ogni squadra è formata da due driver (uno di sesso maschile l’altro di sesso femminile), gli incidenti fanno parte del gioco. Claudia Hürtgen si è presa un bello spavento. Grazie a Dio tutto è andato bene e la pilota tedesca si è potuta subito rimettere in gara, nel weekend agonistico arabo. A voi le immagini da brivido del filmato.