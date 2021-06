Evo 3: la nuova versione Thermohybrid al MIMO 2021

In occasione del MIMO 2021, prima edizione della nuova kermesse Milano Monza Motor Show, è stata svelata la nuova Evo 3 nella versione Thermohybrid che affianca la già disponibile configurazione Electric a propulsione elettrica, nonché gli altri modelli Evo 4, Evo 5 ed Evo 6 del brand low cost italiano.

Anche a GPL

La nuova Evo 3 Thermohybrid è equipaggiata con il motore a benzina 1.5 aspirato da 113 CV di potenza e 140 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a cinque marce e proposto anche nella declinazione a GPL. In quanto SUV di piccole dimensioni, è lunga 414 cm, larga 175 cm e alta 157 cm, mentre il passo misura 249 cm.

Dotazione di serie full optional

Già in vendita al prezzo base di 14.900 euro, la nuova Evo 3 Thermohybrid è commercializzata nella versione unica full optional dotata di climatizzatore automatico, Apple Car Play e Google Android Auto, Parking Assistant con i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Cruise Control, TPMS, interni in ecopelle, inserti dell’abitacolo in carbon look e cerchi in lega da 17 pollici di diametro.