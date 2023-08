Eterna: ecco l’auto che dura tutta la vita

Eterna è il nome di una concept car realizzata da un team di studenti dell’Università di tecnologia di Eindhoven, nei Paesi Bassi, che ha come obiettivo quello di creare un’auto elettrica che duri tutta la vita. Si tratta di un’auto modulare, composta da due parti separate con cicli di vita diversi: la sezione inferiore, che contiene i componenti a lunga durata, come il motore, le batterie e il sistema di sterzo, e la sezione superiore, che ospita i componenti a breve durata o che necessitano di aggiornamenti, come i sensori, le telecamere e i rivestimenti interni.

Un team di studenti di Eindhoven ha realizzato Eterna: l’auto che dura per sempre

L’idea alla base di Eterna è quella di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione dei materiali e dallo smaltimento delle auto. Secondo il team TU/ecomotive, che ha realizzato il progetto, Eterna risparmia 20 tonnellate di CO2 nei costi di produzione totali rispetto a un’auto media, con una riduzione di circa un terzo. Inoltre, Eterna permette di prolungare il ciclo di vita dell’auto, facendo in modo che la sezione inferiore possa essere utilizzata per più generazioni di sezioni superiori, che invece possono essere sostituite o aggiornate in base alle esigenze dei consumatori.

Eterna è il risultato di otto anni di lavoro del team TU/ecomotive, che ha realizzato diverse auto elettriche sostenibili, come Luca, l’auto realizzata con i rifiuti, o Zem, l’auto che cattura più CO2 di quanta ne emetta. Con Eterna, il team vuole ispirare l’industria automobilistica a pensare in modo innovativo e responsabile verso l’ambiente. “La terra non offre materie prime illimitate, quindi l’uso più efficiente dei materiali è la soluzione”, ha dichiarato Stijn Plekkenpol, Team manager del TU/ecomotive.