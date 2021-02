Enrico Giovannini è il nuovo ministro dei Trasporti nel Governo Draghi

Nella prima serata di venerdì 12 febbraio, dunque a poche ore dal decreto-ponte (ultimo atto dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte) che stabiliva nuovi divieti agli spostamenti fra le regioni fino al prossimo 25 febbraio, il premier incaricato Mario Draghi ha – in ordine allo scioglimento della riserva sul proprio nuovo incarico – annunciato la nuova squadra di Governo, di forma “mista” (vale a dire politico e tecnico). Al Ministero dei Trasporti è stato nominato Enrico Giovannini, che vanta una precedente esperienza di Governo (fu, tra l’aprile 2013 ed il febbraio 2014, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali all’epoca dell’amministrazione Letta).

Chi è Enrico Giovannini

Nato a Roma nel 1957, il nuovo ministro dei Trasporti si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1981. Entrato all’Istat nel 1982 come ricercatore nei settori della contabilità e dell’analisi economica, ha successivamente avuto numerosi incarichi internazionali (su tutti, il ruolo di responsabile per le attività statistiche OCSE-Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) da cui hanno preso il via diverse nuove iniziative statistiche sociali che in tempi ancora più recenti hanno determinato alcuni dei parametri che vengono presi in considerazione quando si studiano gli effetti della legge di Bilancio. Tornato all’Istat nel 2009, ne è stato presidente fino al 2013, quando il Governo Letta lo ha nominato ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Fra i suoi incarichi, oltre a quelli accademici (docente ordinario all’Università “Tor Vergata”, docente di Sviluppo Sostenibile alla LUISS, Senior fellow presso la School of European Political Economy ed Associate Senior Research fellow al Centre for European Policy Studies di Bruxelles), collabora con il Joint Research Centre della Commissione UE ed è presidente dell’European Statistical Governance Advisory, osservatorio europeo sulle attività statistiche. Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana dal 2014, il nuovo ministro dei Trasporti del Governo Draghi è dalla primavera del 2020 a capo del progetto Futura Network, iniziativa sviluppata su incarico ASviS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Il nuovo Ministero della Transizione Ecologica

Fra i ministri del nuovo Governo Draghi c’è anche Roberto Cingolani, già direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e successivamente capo dell’Innovazione per Leonardo: Cingolani è il responsabile del nuovo Ministero della Transizione Ecologica. Due settori che, in ordine all’evoluzione “green” della mobilità, è molto probabile che procederanno di pari passo, e non mancheranno di confrontarsi.