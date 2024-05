Engler V12: il quad da 1200 CV che sfida le supercar

L’Engler V12 non è il tipico quad. Con caratteristiche degne di un’hypercar, questo quad esclusivo è più paragonabile a una Bugatti che a qualsiasi altro veicolo nella sua categoria. Con un motore V-12 che spinge fino a 1200 CV e 1200 Nm di coppia, il V12 di Engler promette prestazioni straordinarie, mentre rispetta le severe normative sulle emissioni,

Engler V12, un quad ricco di tecnologia

Questo quad di lusso presenta un telaio monoscocca e freni in carboceramici, evidenziando la sua natura da supercar. Anche lo scarico in titanio con rivestimento ceramico aggiunge un tocco di eccellenza. La trasmissione è una doppia frizione a otto velocità, progettata in collaborazione con l’Università Tecnica di Kosice (Slovacchia), che pesa solo 30 kg, mantenendo il quad incredibilmente leggero a soli 1200 kg.

L’Engler V12 sfoggia ruote forgiate in magnesio da 20 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, montate su sospensioni in titanio e ammortizzatori personalizzati. I sedili, realizzati in pelle di qualità comparabile a quella delle borse Hermès, sono personalizzati per ogni cliente, garantendo comfort e stile. Inoltre, il quad dispone di due display touchscreen: uno per la telematica del veicolo e l’altro per l’infotainment, che supporta Apple CarPlay.

Un’innovazione significativa nel design di Engler è l’eliminazione dei pedali, sostituendoli con controlli integrati nel manubrio, simile a quelli di una moto. Questo, insieme al parabrezza regolabile e all’aerodinamica attiva, ottimizza l’esperienza di guida.

Per ora solo 10 esemplari

Nonostante l’assenza di cinture di sicurezza, la configurazione aperta del quad potrebbe essere considerata una caratteristica di sicurezza in caso di incidente, dato che permette una rapida evacuazione. Engler Automotive ha l’obiettivo di aumentare la produzione oltre i dieci veicoli all’anno con il lancio dell’Engler V12, attualmente in fase di test intensivi prima del suo debutto su strada.