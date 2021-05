Ecco il duello tra la Bugatti Chiron Sport e il jet francese [Video]

Vi avevamo anticipato la notizia della sfida fra una Bugatti Chiron Sport “Les Legendes du Ciel” e un jet Dassault Rafale della marina militare francese. Bene: quel confronto in stile drag race ha preso forma. Oggi siamo in grado di mostrarvi il video del match, che rinnova lo storico legame fra auto ed aerei, talvolta espresso in termini di travaso di tecnologie, talaltra in termini di gare di accelerazione. Nel 2007, un analogo confronto aveva avuto per protagonisti la Bugatti Veyron e un caccia Eurofighter Typhoon. Quella volta era stato il jet ad imporsi.

Ora un nuovo atto della saga è andato in scena, con nuovi protagonisti, ma con lo spirito di sempre, unito al desiderio di mostrare l’eccellenza tecnologica francese. Al volante della Bugatti Chiron Sport “Les Legendes du Ciel” si è messo Pierre-Henry Raphanel, collaudatore ufficiale della casa di Molsheim. Sul cockpit del Dassaul Rafale ha preso posto il capitano di fregata Etienne. Teatro del match, la pista di decollo della base d’aéronautique navale di Landivisiau, dipartimento del Finistère, nella regione della Bretagna.

La tradizione di queste sfide insegna che i mezzi a quattro ruote sono avvantaggiati nelle fasi iniziali, ma poi i velivoli alati prendono il sopravvento. In base alla lunghezza del piano di confronto si può consegnare un vantaggio all’uno o all’altro mezzo. Ecco perché si studia al meglio l’estensione del percorso, nel tentativo di livellare il quadro, per lasciare più spazio all’incertezza.

Anche in questo caso l’auto – una serie speciale Bugatti Chiron Sport “Les Legendes du Ciel”- ha guadagnato un certo vantaggio all’inizio ma, come detto da Raphanel, dopo qualche centinaio di metri il caccia si è avvicinato in modo rapido, già in volo. Ricordiamo che l’hypercar alsaziana, spinta da un motore quadri-turbo W16 da 8.0 litri, eroga una potenza massima di 1500 cavalli, mentre il Dassault Rafale sviluppa l’equivalente di 5727 cavalli. Come è andata a finire? Lasciamo la parola al video.