DS Automobiles continua il processo di semplificazione della propria gamma, iniziato con la DS 4, estendendo le nuove versioni Pallas ed Étoile anche a DS 3 e DS 7. L’obiettivo è offrire una struttura più chiara e coerente che metta in risalto le caratteristiche distintive dei modelli, garantendo ai potenziali acquirenti una scelta mirata tra due allestimenti esclusivi e complementari. Queste nuove versioni sono pensate per migliorare l’esperienza del marchio, adattandosi perfettamente alle esigenze degli automobilisti.

Le novità delle nuove versioni per DS 3 e DS 7

La DS 3 si presenta con le versioni Pallas ed Étoile, ognuna caratterizzata da un design elegante e opzioni di equipaggiamento differenti. La DS 3 Pallas richiama lo stile delle storiche specifiche Pallas, con interni in tessuto siliconico Perruzi e DS Basalt Black o pelle grana Basalt Black. Tra gli optional disponibili spiccano il Comfort Pack, che include sedili riscaldati, e il Tech Pack, che integra il sistema DS IRIS con l’assistente vocale ChatGPT.

La versione Étoile di DS 3, invece, offre interni in tessuto Basalt e Alcantara, con un’opzione in pelle Nappa Criollo Brown e sedili elettrici, oltre a un sistema audio premium Focal Electra. La DS 3 Étoile E-Tense, versione 100% elettrica, propone il Pack Range con pompa di calore e caricabatterie di bordo trifase da 11 kW.

Anche la DS 7 adotta la nuova struttura con le versioni Pallas ed Étoile, offrendo un’ampia gamma di equipaggiamenti. La DS 7 Pallas si distingue per gli interni in Alcantara Deep Black e tessuto DS Basalt Black Canvas, con elementi aggiuntivi come pedali in alluminio e sedili anteriori riscaldati.

I pacchetti opzionali includono il Pack Comfort, che aggiunge un portellone posteriore motorizzato, climatizzatore automatico bizona esteso, sistema HiFi Focal Electra e l’orologio BRM R180. Il Pack Tech, invece, arricchisce la vettura con guida semi-autonoma DS Drive Assist livello 2, sospensioni DS Active Scan, 360 Vision, ricarica wireless e porte USB aggiuntive.

La DS 7 Étoile si presenta con interni in pelle Nappa Nero Basalto o Grigio Perla. I pacchetti opzionali per questa versione includono il Pack Absolute Comfort, con sedili ventilati e massaggianti, e il Pack Tech Absolute, che integra DS Night Vision, sospensioni avanzate e 360 Vision. Entrambe le versioni della DS 7 includono un caricabatterie di bordo da 7,4 kW.

Una nuova versione Performance, esclusiva per la trasmissione PHEV AWD 360, arricchisce ulteriormente l’offerta, basandosi sulla specifica Étoile. Questa variante offre badge DS Performance, dettagli in Gloss Black, cerchi Brooklyn da 21″ e interni in pelle Nappa Black o Pearl Grey. L’equipaggiamento di serie include climatizzatore bizona esteso, caricabatterie wireless e telecamere Vision 360, con pacchetti opzionali che migliorano ulteriormente comfort e tecnologia.

Completa la gamma la collezione Antoine De Saint Exupéry, che porta di serie DS Drive Assist livello 2 e introduce la nuova colorazione Night Flight, ora disponibile su tutti i modelli DS. Questa strategia di semplificazione e personalizzazione offre ai clienti DS un’esperienza premium su misura, in linea con le loro aspettative e le esigenze moderne di mobilità.