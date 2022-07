Drifting con la Chrysler: tragedia sfiorata [Video]

Alcuni show in aree pubbliche, fatti senza autorizzazione e in assenza di misure di sicurezza, sembrano delle sfide per stilare delle classifiche tra chi ha il quoziente di intelligenza più basso. Ad Oakland, in California, una di queste esibizioni poteva trasformarsi in tragedia. Discutibile protagonista dei fatti, il conducente di una Chrysler 300 C.

Mettersi in mostra sembra il mantra dei nostri giorni

Il tizio al volante della berlina statunitense vuole stupire i presenti, cercando di interpretare l’arte del drifting come i suoi idoli, ma non è all’altezza del compito. Si vede benissimo che non ha mestiere e che neppure conosce bene la sua auto. Il contesto, inoltre, non è appropriato.

L’auto va verso la tangente

Il sottosterzo spinge l’aspirante “stuntman” verso una postazione dove sono assiepate alcune persone, vicino a un palo della luce, che lo sprovveduto automobilista va a centrare. Dalle immagini sembrerebbe che nessuno sia stato colpito. Anche a bordo della Chrysler 300 C non si registrano feriti. Questo ci rincuora e ci regala sollievo, perché le cose potevano mettersi davvero male.

Carrozzeria robusta sulla Chrysler 300 C

L’auto ha resistito bene all’impatto e gli airbag hanno funzionato alla grande. In genere, gli urti contro un ostacolo fisso a sezione stretta, come un albero o un palo dell’illuminazione, creano alti rischi, perché l’energia cinetica viene scaricata in modo molto localizzato, amplificando le forze in gioco. Qui, per fortuna, c’è stato il miracolo.

A cosa servono simili show?

Ci si interroga sul senso di queste prove di “abilità” in ambienti pubblici e senza autorizzazione. Che utilità hanno? Danno un valore aggiunto a chi li produce? Credo che servano solo a palesare dei limiti culturali ed educativi. A volte, purtroppo, ci scappano pure i feriti e i morti. Non sarebbe meglio scatenarsi in contesti più sicuri come le piste?